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L'incendie n'a pas encore été maîtrisé
Une menuiserie en flammes à Savièse provoque un important nuage de fumée

Un incendie s'est déclaré dans une menuiserie de Savièse (VS) durant la nuit. Le feu, toujours en cours vers 6h, provoque un important dégagement de fumée. Alertswiss recommande aux habitants de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation.
Publié: 06:51 heures
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Alertés vers 4h30, les pompiers de Savièse, épaulés par ceux de Sion, luttaient toujours contre le feu à 6h. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dans une menuiserie de Savièse (VS) dans la nuit de jeudi à vendredi. Les flammes ont provoqué un fort dégagement de fumée, mais le sinistre a pu être maîtrisé, a indiqué la police cantonale sur X vers 07h40.

La route cantonale a été fermée et une déviation a été mise en place, a précisé la police. D'autres routes ont été bloquées, a précisé la commune de Savièse sur son compte Facebook.

Avertis vers 04h30, les pompiers de Savièse sont appuyés par ceux de Sion. Le feu ayant provoqué un fort dégagement de fumée, Alertswiss avait recommandé de fermer les portes et les fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. L'alerte a pu être levée peu avant 07h00. Il n'y a aucun danger, a indiqué la plateforme d'alerte de la Confédération.

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