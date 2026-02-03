Une nouvelle association, l'ADHPR, dénonce la lenteur des travaux du Rhône entre Riddes et Fully. Créée le 29 janvier 2026 à Fully, elle exige des mesures urgentes pour sécuriser la région.

ATS Agence télégraphique suisse

L’Association pour la défense des habitants de la plaine du Rhône (ADHPR) a vu le jour, jeudi dernier à Fully. Elle dénonce la lenteur des autorités à sécuriser le secteur Riddes – Martigny – Fully dans le cadre du projet Rhône 3 et réclame des mesures urgentes.

Dans un communiqué envoyé, en fin de semaine dernière aux médias valaisans, l’association dit vouloir «informer et mobiliser la population, collaborer avec les autorités et entreprendre toute action utile pour faire valoir les droits des habitants.» «La sécurité des habitants est un droit inaliénable dont la responsabilité incombe à l’Etat, d’autant plus lorsque ce dernier est le propriétaire d’un ouvrage potentiellement défaillant», déclare l'ADHPR.

«Pas acceptable»

Les membres de l'association n’apprécient pas que les travaux de correction du Rhône dans le secteur Riddes-Martigny-Fully ne soient planifiés que pour un début en 2038 et une fin prévue en 2062. «Cela n'est tout simplement pas acceptable aux yeux de la population concernée alors que ce même secteur était jugé hautement prioritaire à la fin des années 1990 et au début des années 2000.»

L’association exige la réalisation urgente de mesures sécuritaires, quelle que soit la variante choisie pour la troisième correction du fleuve.