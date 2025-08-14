Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, a inauguré le Barryland à Martigny, un parc dédié aux St-Bernard. Ce nouvel espace de 2400 m² remplace l'ancien musée, offrant une expérience interactive avec ces chiens symboliques suisses.

Karin Keller-Sutter a verni le nouveau parc dédié aux St-Bernard

1/4 La présidente de la Confédération K a posé avec Zeus, dont elle est la marraine et Xcell. Photo: GABRIEL MONNET

Le nouveau parc thématique Barryland à Martigny consacré aux chiens St-Bernard a été officiellement verni, jeudi après-midi, en présence de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Les lieux sont déjà accessibles au public depuis le 26 juin.

Des symboles de notre pays

Marraine depuis 5 ans d'un St-Bernard prénommé Zeus, né en 2020, Karin Keller-Sutter voue un véritable amour aux quadrupèdes. «Dès mon enfance, j'ai grandi avec des chiens, j'en avais encore un jusqu'en janvier 2019, Zeus est venu me voir deux fois à Berne, dont lors de mon élection comme présidente de la Confédération (ndlr: en décembre dernier)», a-t-elle résumé, au terme d'une visite privée de 30 minutes environ. «Les St-Bernard font partie des symboles de notre pays, comme le fromage, le chocolat ou l'or.»

La fondation a remplacé son ancien musée historique par un espace moderne, lumineux et interactif. Celui-ci s’étend sur 2400 mètres carrés. Les visiteurs ont la possibilité d’observer ces chiens dans leur environnement naturel et d’assister aux soins qui leur sont prodigués.