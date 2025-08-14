DE
FR

«Des symboles de notre pays»
Karin Keller-Sutter a verni le nouveau parc dédié aux St-Bernard

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, a inauguré le Barryland à Martigny, un parc dédié aux St-Bernard. Ce nouvel espace de 2400 m² remplace l'ancien musée, offrant une expérience interactive avec ces chiens symboliques suisses.
Publié: 15:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
1/4
La présidente de la Confédération K a posé avec Zeus, dont elle est la marraine et Xcell.
Photo: GABRIEL MONNET
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau parc thématique Barryland à Martigny consacré aux chiens St-Bernard a été officiellement verni, jeudi après-midi, en présence de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Les lieux sont déjà accessibles au public depuis le 26 juin.

A lire aussi
Comment sauver la Suisse des 39%? On attend vos idées!
A vos réponses
Droits de douane punitifs
Comment sauver la Suisse des 39%? On attend vos idées!
Alors que les droits de douane de 31% approchent, KKS se veut rassurante
Trump va-t-il punir la Suisse?
Alors que les droits de douane de 31% approchent, KKS se veut rassurante

Des symboles de notre pays

Marraine depuis 5 ans d'un St-Bernard prénommé Zeus, né en 2020, Karin Keller-Sutter voue un véritable amour aux quadrupèdes. «Dès mon enfance, j'ai grandi avec des chiens, j'en avais encore un jusqu'en janvier 2019, Zeus est venu me voir deux fois à Berne, dont lors de mon élection comme présidente de la Confédération (ndlr: en décembre dernier)», a-t-elle résumé, au terme d'une visite privée de 30 minutes environ. «Les St-Bernard font partie des symboles de notre pays, comme le fromage, le chocolat ou l'or.»

La fondation a remplacé son ancien musée historique par un espace moderne, lumineux et interactif. Celui-ci s’étend sur 2400 mètres carrés. Les visiteurs ont la possibilité d’observer ces chiens dans leur environnement naturel et d’assister aux soins qui leur sont prodigués.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus