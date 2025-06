Un village détruit Les dégâts à Blatten chiffrés à 320 millions de francs

L'éboulement à Blatten (VS) le 28 mai a causé 320 millions de francs de dégâts, selon le Pool suisse pour les dommages naturels. La majorité concerne les bâtiments et biens meubles, avec des pertes d'exploitation et véhicules également touchés.

