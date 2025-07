Des moisissures seraient présentes dans les trains du Léman Express, qui circulent entre le lac Léman et la zone frontalière française. Le personnel des locomotives craint pour sa santé. Les CFF se penchent sur le problème.

1/2 Des cabines de conduite du Léman Express seraient envahies par la moisissure. Photo: Christoph Hurni / Flickr

Andreas Schmid

Ça sent la moisissure. Le personnel des locomotives des trains régionaux du Léman Express ne se plaint pas seulement de l'air malodorant, mais craint aussi pour sa santé. Les trains concernés sont des trains de type Flirt de Stadler Rail. Cinq compositions seraient atteintes de champignons. Les trains sont utilisés pour le trafic transfrontalier entre le lac Léman et la zone frontalière française. Le Léman Express est exploité par les CFF et la Société nationale des chemins de fer français.

Selon le magazine «Locofolio» du Syndicat suisse des mécaniciens de locomotive, ce problème de moisissures dans les cabines de conduite ne date pas d'hier, mais il persiste depuis des années et refait surface aujourd'hui. Et ce, malgré plusieurs opérations de nettoyage ainsi que la réparation d’un toit défectueux et d’un système de climatisation endommagé.

Le problème persiste

Ce nouveau cas relance la question de savoir si le problème de fond a réellement été résolu, écrit l’auteur de l’article. Plusieurs hypothèses sont avancées. L'humidité dans les conduits d'aération pourrait favoriser le développement de moisissures dangereuses pour la santé. Le syndicat des mécaniciens de locomotive souligne que la santé du personnel n'est pas négociable et que les CFF doivent éliminer urgemment les moisissures.

Les champignons peuvent provoquer des allergies, des irritations des voies respiratoires, de l'asthme et des bronchites et même entraîner des infections. Ils se développent dans les environnements humides, mal aérés ou exposés à de l'eau chaude.

Les voyageurs ne sont pas concernés

La porte-parole des CFF Sabrina Schellenberg précise que le problème touche cinq parmi les 32 trains du Léman Express. «Les annonces concernant les odeurs de moisi se rapportent exclusivement aux cabines de conduite», précise-t-elle. L'habitacle, et donc les voyageurs, ne sont pas concernés.

Les CFF ont été informés du problème pour la première fois en 2022. La société dit prendre au sérieux les réactions du personnel des locomotives et a analysé les cinq véhicules concernés. Malgré différentes mesures, des odeurs de moisi sont réapparues dans trois trains. Elles provenaient peut-être de résidus d'eau, explique Sabrina Schellenberg. «Les CFF ont décidé d'examiner un des trains concernés en faisant appel à des spécialistes internes et à un laboratoire externe», explique-t-elle. L’objectif est de déterminer s’il y a effectivement une présence de moisissures et, le cas échéant, d’en évaluer les conséquences sur la santé du personnel, explique Sabrina Schellenberg.

Les échantillons ont été prélevés il y a quelques jours et les CFF attendent les résultats pour la fin de ce mois. «Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la situation le plus rapidement possible», promet la porte-parole.