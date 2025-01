Une course-poursuite spectaculaire à Cortaillod s'est terminée par l'arrestation de quatre suspects. Le conducteur d'un véhicule volé a percuté une voiture de police et failli renverser un gendarme avant de fuir dans les champs.

Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Une course-poursuite s'est déroulée dimanche, peu après 4 heures, à Cortaillod dans le canton de Neuchâtel, impliquant un véhicule volé. Le conducteur a délibérément percuté un véhicule de police et a failli renverser un gendarme. Quatre individus ont été interpellés et des objets provenant de vols ont pu être récupérés.

Un policier évite de justesse la collision

Une patrouille de police a repéré dimanche matin une voiture suspecte occupée par plusieurs personnes, stationnée sur le parking d’une usine. «Alors qu’un gendarme s’approchait du véhicule pour effectuer un contrôle, le conducteur a démarré brusquement et foncé dans sa direction», ont indiqué lundi la police neuchâteloise et le Ministère public dans un communiqué.

Le policier a heureusement réussi à éviter l’impact en se jetant sur le côté. Le véhicule en fuite a ensuite été intercepté par une seconde patrouille qui lui barrait la route sur la route de Boudry, mais il a délibérément percuté cette dernière avant de quitter la route pour s’engager dans des champs voisins. Le véhicule s'est ensuite immobilisé et ses occupants ont pris la fuite à pied.

«Un important dispositif de recherche a été déployé. Si les fugitifs n’ont pas pu être localisés immédiatement, les investigations menées ont permis l’interpellation d’un premier suspect une heure plus tard, suivi de trois autres en début de matinée au centre d’accueil de Boudry. L’un d’eux présentait de légères blessures», a précisé la police.

Objets volés à bord

Sur les quatre individus interpellés, l’un d’entre eux a pu immédiatement être mis hors de cause. Les trois suspects, qui bénéficient de la présomption d’innocence, sont des requérants d’asile de nationalité marocaine et algérienne, résidant dans le canton de Neuchâtel. Ils ont été auditionnés par la police judiciaire et relâchés au terme de leur garde à vue.

Le véhicule, utilisé par les fuyards, a été volé dans le canton de Berne. Il contenait divers objets à son bord provenant de vols dans des habitations et des véhicules. L’enquête se poursuit afin de déterminer les rôles exacts des individus dans cette affaire.