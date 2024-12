Un homme a été abattu après avoir volé une pelleteuse

En Allemagne, un homme a volé une pelleteuse, l'a utilisée pour endommager des voitures de patrouille de police, d'autres véhicules et a blessé trois policiers. Il a été stoppé par un coup de feu et est mort sur place.

Une course poursuite tragique

1/4 Des vidéos sur X montrent le forcené en train de conduire une pelleteuse le long de la route. Photo: X

SDA et Janine Enderli

Dans le land Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, un homme de 38 ans a volé une pelleteuse le soir du réveillon du Nouvel An dans une entreprise de construction de la ville de Grünsfeld. Il y a détruit tout l'inventaire de construction, a déclaré un porte-parole de la police.

Il se serait ensuite rendu avec le véhicule à Tauberbischofsheim, à quelques kilomètres de là. Au cours de son trajet, il aurait endommagé plusieurs voitures de patrouille et d'autres véhicules.

On ne sait pas encore si l'homme travaillait pour l'entreprise de construction, où il a fait des ravages. La police pense qu'a priori, il n'y a pas de motif politique derrière cet acte. Un porte-parole n'a pas non plus pu déterminer si une maladie psychique était à l'origine de l'incident.

L'homme est décédé

Une vidéo sur X montre comment l'homme de 38 ans tente d'échapper à une patrouille de police avec la pelleteuse. Sur l'enregistrement, on entend plusieurs coups de feu. Peu après, les agents parviennent à encercler la pelleteuse. Le conducteur a dû être réanimé, mais il est décédé sur place.

Trois membres de la police ont été blessés lors de l'incident – dont une policière grièvement blessée, car elle aurait été coincée dans l'incident, poursuit le communiqué. Elle a pu quitter l'hôpital entre-temps. Aucun détail n'a été donné sur les deux autres fonctionnaires blessés.