Les entreprises vaudoises favorables au «paquet Suisse-UE»

Un sondage du Centre Patronal révèle que 61% des entreprises vaudoises sont favorables aux Bilatérales III. La majorité soutient la voie bilatérale avec l'UE, mais rejette l'adhésion. Des réserves subsistent sur certains aspects institutionnels.

Un marché «très important» pour la Suisse

Selon l'enquête, les entreprises vaudoises restent «profondément attachées» à la voie bilatérale. Photo: KEYSTONE

La majorité des entreprises vaudoises voient d'un bon oeil le paquet d'accords des Bilatérales III. Un sondage mené par le Centre Patronal fait état de 61% d'avis favorables ou plutôt favorables. Des éléments institutionnels suscitent cependant des réticences.

«La quasi-totalité des entreprises sondées estiment que la Suisse ne peut se passer d’une relation privilégiée avec l’UE», écrit vendredi le Centre Patronal dans un communiqué. Elles considèrent toujours l’accès au marché européen comme «très important» pour l’économie suisse.

Selon l'enquête, les entreprises vaudoises restent «profondément attachées» à la voie bilatérale. Plus de trois quarts d'entre elles (77%) sont favorables à la stabilisation et au développement des relations bilatérales avec l’UE. En revanche, elles rejettent l'idée d'une adhésion à l'UE dans leur écrasante majorité (90%).

Les Bilatérales III, portent sur la modification d'accords existants de Bilatérales I, la conclusion de nouveaux accords ainsi que des modifications de lois fédérales et l'adoption de nouvelles lois visant à mettre en oeuvre les accords ou à introduire des mesures d'accompagnement. La procédure de consultation court jusqu'à fin octobre.

Reprise du droit et libre circulation

Le sondage s'est intéressé au ressenti de différents «points chauds» du dossier, notamment la question de la libre circulation des personnes. Il en ressort que 56% des sondés font confiance à la nouvelle mouture de la clause de sauvegarde, avec un frein unilatéral, pour mieux contrôler une éventuelle immigration excessive. En revanche, 57% des répondants craignent que la reprise partielle de la directive européenne sur les droits des citoyens ne comporte des risques de «tourisme social».

Des éléments institutionnels suscitent également la méfiance. C'est le cas du système de reprise dynamique de développement du droit européen, qui ne convainc que 47% des sondés. Le mécanisme du tribunal arbitral paritaire pour le règlement des différends parvient de son côté à arracher l'adhésion des sondés avec 51% d'avis favorables.

Marché de l'électricité

Enfin, parmi les nouveaux accords prévus, celui portant sur l'ouverture du marché suisse de l'électricité recueille 60% d'avis favorables.

Au total, 551 entreprises de toutes tailles, tous secteurs confondus, et d'associations professionnelles ont répondu à l'enquête. A noter que celle-ci a été effectuée avant les dernières annonces des Etats-Unis en matière de droits de douane.