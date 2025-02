Un petit garçon de 9 ans est rentré chez lui début janvier, en larmes. Un chauffeur de transports pour personnes handicapées aurait maltraité et violé l'enfant.

Angela Rosser

Un chauffeur de 26 ans d'une entreprise de transport de personnes handicapées a été dénoncé et arrêté en janvier, mais relâché 48 heures plus tard en raison de la présomption d'innocence. L'homme est accusé d'avoir maltraité un garçon handicapé de neuf ans.

Selon le journal «Biel Bienne», le garçon est rentré chez lui au début du mois de janvier avec de fortes douleurs et particulièrement bouleversé. Le chauffeur lui aurait montré ses parties intimes et se serait livré à des attouchements. Il lui aurait ensuite fait subir une pénétration anale.

Encore dans sa période d'essai

Selon le rapport, les parents ont immédiatement informé la police et le petit garçon a été transporté en ambulance à l'hôpital pour y être examiné. Selon le journal, une plainte a été déposée contre le chauffeur de l'entreprise.

L'école a également été dénoncée. Celle-ci s'est renseignée auprès de la police sur l'état de la situation, bien que ces informations soient soumises au secret professionnel. Selon les rapports, l'agression présumée s'est produite trois jours seulement après le début de la période d'essai du chauffeur. Ce dernier ne travaille plus pour l'entreprise, qui opère principalement dans le canton de Berne.

Un acte «particulièrement condamnable sur le plan moral»

Un psychologue pour enfants et adolescents a déclaré à «Biel Bienne» que ce cas était particulièrement condamnable moralement, en plus de sa nature criminelle évidente. L'auteur présumé a vraisemblablement profité de la minorité de sa victime et de son handicap. Selon le psychologue, l'homme se distingue par un «manque total d'humanité».

Le portail d'information «ajour.ch» s'est entretenu avec un collaborateur d'une autre grande entreprise de transport du Seeland. Celui-ci a expliqué que chaque embauche faisait l'objet d'un examen minutieux, encore plus pour les bus scolaires. Les retraits de permis y sont par exemple scrupuleusement enregistrés. Un extrait du casier judiciaire spécial doit également être remis à l'entreprise.