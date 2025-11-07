L'État du Valais a établi un inventaire des dégâts causés par les intempéries de l'été 2024. Le coût total avoisine les 200 millions de francs, dont 100 millions seront assumés par le canton et 80 millions par la Confédération.

Le Valais chiffre à 200 millions les dégâts des intempéries de 2024

Les intempréies en Valais en 2024 ont été destructives. Ici à Saas-Grund. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un inventaire définitif des dommages causés par les intempéries de l'été 2024 en Valais, donnant droit à un subventionnement cantonal, a été établi. Le montant total avoisine les 200 millions de francs pour les travaux en lien avec les mesures urgentes. Les communes devront assumer 35 millions, mais avec un préfinancement du Conseil d'Etat de 30% et sans intérêt.

Les principaux dommages concernent le Rhône, avec un montant total de 75,7 millions de francs, ainsi que les cours d'eau latéraux, pour 63,9 millions. Les routes cantonales ont également été touchées, à hauteur de 43,1 millions et les routes principales suisses pour 2,6 millions. Les dommages liés à l'agriculture s'élèvent à 7,9 millions et ceux aux forêts à 2,6 millions, a indiqué vendredi l'Etat du Valais.

Des coûts pour les communes

Le Canton va assumer 50% de ces coûts, soit approximativement 100 millions de francs, tandis que la Confédération va contribuer à hauteur de 40%, ce qui représente 80 millions. Les communes, elles, en supporteront le solde, soit 10%, à hauteur d’environ 20 millions, détaille le communiqué de presse.

«En plus de ces coûts subventionnés subsistent des coûts résiduels entièrement à charge des communes, tels que les routes communales, les places de jeu ou de sport, les réparations d'arrachage de conduite ou encore les franchises d’assurance. Ces derniers sont estimés à environ 15 millions de francs, explique le gouvernement.

Environ 11 millions préfinancés

L'ensemble des coûts auxquels doivent faire face les communes représentent ainsi un montant estimé à 35 millions de francs (20 millions de coûts résiduels des montants subventionnables et 15 millions de charges non subventionnables).

Afin de soutenir les communes touchées par ces intempéries, le Conseil d'Etat a décidé de préfinancer, sans intérêt, 30% de l'ensemble des coûts à charge des communes, conformément à la Loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (LPPEx).

Sur la base des estimations actuelles, ce préfinancement s'élèverait à environ 11 millions de francs, selon le Canton. Ce montant sera prélevé sur le fonds de secours destiné à la correction et à l'entretien des cours d'eau et à l'indemnisation des dommages non assurables, est-il précisé.

La LPPEx autorise une participation de l'Etat à une partie des frais d'intervention des communes lorsque ceux-ci représentent des charges exceptionnellement lourdes. Afin de soutenir l'ensemble des communes concernées, y compris celles pour lesquelles cela ne représente pas de charges exceptionnellement lourdes, le Conseil d'Etat soumettra dans une seconde étape une proposition au Grand Conseil.

Délai des demandes prolongé

Souhaitant apporter un soutien aux particuliers et aux petites entreprises touchées par les dégâts, l’Etat du Valais et les organismes d'entraide ont par ailleurs décidé de prolonger le délai de dépôt des demandes de soutien jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de la commune de lieu du sinistre. Cette prolongation vise à permettre aux sinistrés de disposer de plus de temps pour constituer leur dossier et bénéficier ainsi des aides mises à disposition.