Un jury de 17 membres a désigné samedi le projet du bureau lausannois d'architecte-paysagiste Paysagestion, lauréat parmi cinq propositions en lice. Son concept fait la place belle à l'arborisation et à un espace ouvert, fluide et lumineux, sans voiture.

Le jury, composé de spécialistes et aussi du syndic de Lausanne Grégoire Junod, a choisi le projet lausannois à l'unanimité. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Ce qui nous a guidés, c'est la qualité de dégagement que peut offrir cette place en travaillant les espaces périphériques», a expliqué à Keystone-ATS Laurent Saurer, architecte à Paysagestion. «Nous avons cherché à recréer le lien entre les collines de la Cité et du Valentin, avec notamment un couvert central ouvert et transparent, et à rendre la place de la Riponne plus lumineuse», a-t-il résumé pour décrire le projet «Au soleil, sous la pluie».

Le bureau lausannois était en lice avec quatre autres concurrents. Il s'agissait de l'Atelier ADR à Genève, l'Atelier Georges à Paris, Projet BASE ainsi qu'ILEX, tous deux basés à Lyon.

A l'unanimité

Le jury composé notamment de spécialistes et aussi du syndic de Lausanne Grégoire Junod a choisi le projet lausannois à l'unanimité. Il a notamment relevé «la subtilité, la douceur, la simplicité, la modestie et la poésie» du projet lauréat.

Celui-ci a convaincu le jury par sa proposition «d'un espace vivant, rendu à la population, bordé de commerces et activités, généreusement arboré et avec une place importante faite à l'eau. Terrasses végétalisées, grand couvert, espaces ludiques, jeux d'eau, et de nombreux arbres sont les axes forts de la future métamorphose.

« La place sera complètement libérée des voitures Grégoire Junod, syndic de Lausanne »

«C'est une belle étape, un projet qui apporte des réponses fines aux problèmes de cette place et aux enjeux actuels, que ce soit l'arborisation et la question du climat. La place sera complètement libérée des voitures. J'ai le sentiment que le projet va plaire à la population», a réagi auprès de l'agence Grégoire Junod. Le parking souterrain sera maintenu.

Démarche rare en Suisse

Pour ce concours, le mot d'ordre était d'imaginer une vaste place piétonne attrayante, libérée de la circulation automobile, entièrement transformée avec des espaces arborisés, des lieux de détente et de rencontre, tout en tenant compte des enjeux climatiques et du vivre ensemble.

La Ville avait choisi une formule rare en Suisse pour cette annonce. Alors que les discussions et le choix du jury pour un tel projet se passent normalement à huis clos, sans public, les autorités avaient invité toutes les personnes intéressées à assister aux coulisses du processus de délibération déterminant les aménagements de la future place, sise devant le palais de Rumine.

Pour éviter que le jury ne soit influencé de quelque manière que ce soit, celui-ci était dans une salle alors que le public pouvait assister en direct aux débats retransmis en vidéo dans une autre salle. Il a donc été possible de suivre à la fois les présentations des projets des cinq équipes (dès 09h00) en lice puis, en fin de journée vers 17h00 la délibération finale du jury. Plusieurs centaines de personnes ont défilé durant la journée.

Aménagements provisoires

Le projet de réaménagement de la place de la Riponne s'inscrit dans l'ambitieux processus de transformation des places de la Riponne et du Tunnel, initié en 2019. Comme pour la place du Tunnel, voisine, le concours de réaménagement définitif de la place de Riponne fait suite à une vaste démarche participative, un important concours d'idées ainsi que plusieurs études de faisabilité, rappelle la Ville.

Le projet lauréat va devoir désormais être soumis à l'enquête publique avant sa réalisation à l'horizon 2028, indique-t-elle encore. Dans l'intervalle, les travaux du parking en cours permettront le renforcement de la dalle, qui pourra supporter une charge supplémentaire à la situation qui prévalait avant l'intervention, rendant possible une arborisation plus généreuse.

La Municipalité lausannoise a aussi saisi l'occasion de la fin des travaux du parking de la Riponne pour accélérer la réalisation de nouveaux aménagements sur la place. Dès juin prochain, fresque géante, îlots de verdure et nouvelle structure en bois remplaceront la fontaine. Ils permettront ainsi de profiter du site en attendant le projet de transformation définitif.