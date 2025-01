Cinq des sept conseillers d'Etat vaudois sont venus présentés mercredi après-midi la deuxième génération du Plan climat vaudois. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Vaud a présenté mercredi la deuxième version de son Plan climat (PCV), dont la première avait été dévoilée en 2020. Le grand objectif reste la neutralité carbone en 2050, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% pour 2030 et de 70% pour 2040.

«La nouvelle version du PCV est ambitieuse, tout en étant pragmatique et efficace», a déclaré devant les médias à Lausanne la présidente du gouvernement, Christelle Luisier, accompagnée de quatre autres ministres. Elle détaille les trajectoires indicatives dans les principaux domaines d'émissions territoriales - bâtiments, transports, industrie, agriculture -, en cohérence avec le cadre fédéral, a-t-elle expliqué en substance.

«En parallèle à cette action sur les causes des changements climatiques, il apparaît plus que jamais nécessaire d'anticiper et de répondre à ses impacts. Le PCV 2 renforce ainsi la protection de la population, des infrastructures et des milieux et ressources naturels. Ce volet «adaptation» fixe trois objectifs transversaux pour cela: limiter l'exposition, réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience», a-t-elle ajouté.

Aux volets «réduction» des émissions de gaz à effet de serre (GES) et «adaptation» s'en ajoute un troisième, la «documentation»: bilan carbone photographié tous les quatre ou cinq ans, suivi annuel des indicateurs-clés scientifiques et modélisation prospective. Le plan se veut transversal et évolutif, ont souligné les ministres.

Catalogue de mesures étoffé

Le Conseil d'Etat étoffe ainsi son catalogue d'actions pour 2025-2027. Le plan 2.0 propose plus de 80 «mesures d'impulsion» contribuant à ces objectifs, «posant des bases solides pour viser la neutralité carbone en 2050». Une somme de 209 millions de francs avait été allouée en 2023 pour ce nouveau plan, après un montant de 173 millions attribué pour le premier.

L'action gouvernementale dans son ensemble en matière de politique climatique entre 2020 et 2023 s'est déjà traduite par un engagement financier près d'un milliard de francs. Les investissements planifiés pour la législature en cours (2022-2027) s'élèvent à 1,8 milliard de francs supplémentaires, soit un total de 2,8 milliards.

La mobilité durable (1,12 mia), la transition énergétique (292 mio) et l'agriculture durable (155 mio) sont en tête des investissements.

Energie: réforme bientôt débattue

Aux mesures emblématiques et aux révisions légales annoncées en juin 2023 s'ajoutent des mesures qui couvrent l'ensemble des domaines les plus pertinents, selon le gouvernement: l'exemplarité de l'Etat, l'accompagnement, l'énergie, la mobilité, l'industrie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, les dangers naturels, le numérique, la santé et les milieux et ressources naturels.

Certaines mesures, comme la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne), seront prochainement débattues ou sont en cours d'adoption par le Grand Conseil. D'autres, prêtes à être mises en oeuvre, incluent l'autonomie électrique des bâtiments de l'administration cantonale (100'000 m2 de panneaux solaires d'ici 2035) ou le renforcement de l'accompagnement des communes.

Pour rappel, un audit de l'EPFL rapportait en 2022 que sans renforcement supplémentaire, la réduction des émissions de GES n'avoisinerait que les 8% vers 2030 dans le canton de Vaud. D'où ce catalogue plus élargi de mesures d'impulsion concrètes et réalistes, répond le Conseil d'Etat, qui se montre «optimiste» sur les objectifs à atteindre.

L'enjeu climatique à l'intérieur de l'Etat de Vaud mobilise toujours les sept départements. Il s'appuie sur une gouvernance transversale pilotée par l'Office cantonal de la durabilité et du climat (OCDC).

Réactions critiques

Les réactions de certains partis politiques vaudois n'ont pas tardé. Les Vert-e-s critiquent un Plan climat «manquant d'ambition et de cap clair». «Autrefois pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Canton de Vaud semble désormais en retrait, écrivent-ils dans un communiqué.

«Avec des mesures peu nombreuses et peu ambitieuses, alignées sur les obligations fédérales, une gouvernance floue et l'absence d’outils de suivi concrets», les Vert-e-s affichent leur «profonde inquiétude et tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme».

Chez les Vert'libéraux, on salue au contraire des «objectifs ambitieux» ainsi que «la volonté du Conseil d'Etat de «rechercher l'équilibre entre incitations et contraintes», mais tout en estimant que «les moyens sont insuffisants». «Aucune mesure concrète ni aucun plan d'action détaillé n'ont été présentés pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés», notent-ils.