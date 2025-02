Neuchâtel souffle les trente bougies de sa loi sur l'égalité

Le canton de Neuchâtel célèbre les 30 ans de sa loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Des événements commémoratifs sont prévus, dont une soirée le 6 mars, pour marquer cette étape importante dans la lutte pour l'égalité.

Neuchâtel fête les 30 ans de sa loi sur l'égalité. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel fête cette année les 30 ans de la loi cantonale sur l'égalité entre hommes et femmes. Il organise à cette occasion différents événements, dont une soirée commémorative le 6 mars.

Six mois après l'adoption de la loi fédérale sur l'égalité par le Parlement à Berne en mars 1995, le Grand Conseil neuchâtelois faisait aussi un pas important. Cette même année, le législatif cantonal adopte la loi sur la politique familiale et l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la création d'un office portant le même nom, rappelle la Chancellerie d'Etat dans un communiqué mercredi.

Evénement commémoratif

Pour fêter cet anniversaire, l’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) organise le 6 mars – deux jours avant la journée internationale des droits des femmes – un événement commémoratif à l'Aula des Jeunes-Rives. Au programme figurent un documentaire revenant avec d'anciennes déléguées sur l'égalité sur les trois décennies écoulées ainsi qu'une table ronde avec des personnalités engagées dans la lutte pour l'égalité.

Puis, le 8 mars, le film de la réalisatrice alémanique Petra Volpe «Heldin», mettant en scène une infirmière dans un hôpital en sous-effectif, sera projeté en avant-première au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds. Enfin, un colloque scientifique consacré aux enjeux à venir en matière d’égalité et de politique familiale se tiendra en automne.

Un «engagement renouvelé» est nécessaire

Adoptée en septembre 1995 par 53 voix contre 45, la loi visait, par la création d'un office dédié, à «favoriser la recherche de solutions permettant de contribuer en priorité à la mise en oeuvre de la politique familiale et promouvoir l'égalité entre hommes et femmes». Si le texte législatif n'a pas été modifié depuis, les missions de l'OPFE ont été élargies à de nouvelles thématiques telles que les violences domestiques et les violences faites aux femmes ainsi que les questions LGBTIQ.

Les enjeux relatifs à l'égalité hommes-femmes restent d'actualité et nécessitent un engagement renouvelé, estime le canton. Il cite notamment l'égalité salariale, l'accès des femmes aux postes de cadre ou encore la conciliation entre vie privée, familiale et professionnelle.