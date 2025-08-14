Pour la première fois, tous les élèves de Suisse romande seront en vacances de Pâques du 3 au 17 avril 2026. Même si des bouchons sont à prévoir, les stations de ski ne semblent pas effrayées par le calendrier.

En avril, tous les Romands auront les mêmes vacances de Pâques!

En avril, tous les Romands auront les mêmes vacances de Pâques!

Chaos à venir sur les routes?

Luisa Gambaro Journaliste

C'est une grande première: pendant l'année scolaire qui commence à peine, tous les élèves de Suisse romande auront leurs vacances de Pâques en même temps, soulève la «Tribune de Genève» ce jeudi 14 août. Les cantons romands essaient de se coordonner depuis des années et ont enfin réussi trouver des dates communes: du 3 au 17 avril 2026.

Les bouchons sur les routes seront évidemment au rendez-vous, mais quand est-il des stations de ski? Roger Brunner, porte-parole de Valais Promotion, se montre confiant auprès du quotidien genevois. Il assure que le ski est déjà moins populaire en avril que pendant les vacances de fin d'année ou de février. Les stations devraient donc profiter de ces vacances, placées tôt dans l'année, pour faire du chiffre.