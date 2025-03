1/6 Urs Keller, directeur de Hoch-Ybrig AG, se réjouit d'un hiver record. Photo: Karin Frautschi

Martin Schmidt

Les sports d'hiver n'ont jamais été aussi populaires en Suisse! Ski, randonnées en raquettes, ski de fond ou de randonnée: de nombreuses destinations peuvent se réjouir d'un hiver record, comme le montrent les résultats d'un sondage réalisé par Blick.

L'euphorie a envahi les stations. «On a transporté plus de 25% de personnes en plus que l'année précédente», déclare Urs Keller, directeur des remontées mécaniques de Hoch-Ybrig (SZ). L'hiver dernier, le domaine skiable avait déjà réalisé le troisième chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire. «Cette saison bat tous les records», poursuit Urs Keller. Ainsi, l'école de ski et de snowboard a affiché complet pendant plus de deux mois.

Les remontées de basse altitude en profitent

«Plusieurs petites remontées mécaniques de basse altitude ont dû suspendre temporairement leur activité en raison de la douceur de janvier 2024», explique Berno Stoffel, directeur des Remontées mécaniques suisses (RMS). Cet hiver, la météo a toutefois été nettement plus généreuse. Ainsi, jusqu'à fin février, les stations de petite et moyenne taille ont accueilli en moyenne 23% de clients supplémentaires. Les domaines skiables des Préalpes fribourgeoises, de la Suisse centrale et de la Suisse orientale affichent des chiffres sensationnels.

Le début du mois de mars a également été très satisfaisant. «Cet hiver montre une fois de plus que les sports de neige sont toujours très appréciés par l'ensemble de la population, y compris par les jeunes, surtout lorsque les conditions extérieures sont favorables», s'enthousiasme Berno Stoffel.

Les logements en Valais très convoités

Dans l'Oberland bernois et en Valais, la fréquentation des remontées mécaniques a encore progressé par rapport à l'hiver dernier, qui avait été très fort. En Valais, les loueurs d'appartements de vacances se frottent les mains. Selon l'organisation touristique Valais/Wallis Promotion, les nuitées dans la parahôtellerie ont augmenté de 13% jusqu'à fin février par rapport à l'année précédente. La fréquentation dans l'hôtellerie est également en hausse. A Saas-Fee, la réouverture de plusieurs hôtels a boosté le nombre de nuitées.

En Valais, le nombre de nuitées dans les appartements de vacances a augmenté d'un peu plus de 13% jusqu'à fin février. Photo: Keystone

«L'hôtellerie dans la région de montagne du canton de Berne est stable. Même si cette année, en raison des vacances de Pâques tardives, le taux d'occupation oscille chaque semaine entre le top, le moyen et le flop. C'est un tour de montagnes russes», déclare Stefan Grossniklaus, président d'HotellerieSuisse Oberland bernois. L'hiver se déroule avec succès dans la région d'Adelboden-Lenk: jusqu'à fin février, le nombre d'hôtes a été en hausse de 4%. Les remontées mécaniques de Gstaad ont même augmenté leur fréquentation de 16%. Mais cela est en partie dû à la douceur de février 2024, durant lequel de nombreuses personnes ont passé leur temps libre à basse altitude.

Toujours plus de visiteurs américains

Cet hiver, les Grisons ont eu un peu moins de chance avec la neige que d'autres régions. Néanmoins, les remontées mécaniques ont pu enregistrer une légère hausse par rapport à l'hiver dernier. La région d'Arosa/Lenzerheide parvient à maintenir les chiffres élevés de l'année dernière. Jusqu'au 11 mars, les remontées mécaniques de Flims Laax ont enregistré 6% de plus de premières entrées par rapport à l'hiver dernier. «Pour l'hôtellerie, il en résulte une augmentation de 5% de novembre 2024 à fin janvier 2025», indique-t-on chez Graubünden Tourismus. Les locations d'appartements de vacances sont également positives.

Le domaine skiable de Flims Laax a enregistré une hausse de 11% des premières entrées pendant les vacances de sport. Photo: Keystone

Une tendance se poursuit dans de nombreuses destinations hivernales: de plus en plus de visiteurs américains et de pays comme le Brésil se rendent en Suisse, tandis que le nombre de visiteurs en provenance des marchés européens traditionnels reste stable. De nombreuses destinations ont en outre profité cette saison du fait que les vacances sportives dans les cantons se sont étalées sur environ huit semaines, ce qui a fait monter en permanence des clients à la montagne.

Le défi de la fin de saison

Les vacances de Pâques tardives dans la deuxième moitié du mois d'avril représentent toutefois un défi pour le sprint de fin de saison. Certaines remontées mécaniques ferment plus tôt, car elles ne feraient que perdre de l'argent pendant la période de transition jusqu'à Pâques. «Le modèle commercial en mars et avril a complètement changé. Durant cette phase de la saison, les clients privilégient le plaisir et le divertissement», explique Berno Stoffel.

Les destinations doivent donc faire preuve d'innovation en prolongeant la saison avec des festivals par exemple. «Sans offres supplémentaires en matière de divertissement et d'événements, cette phase reste un grand défi sur le plan financier», ajoute Berno Stoffel. A Davos (GR), le Coverfestival aura lieu fin mars, le domaine des Portes du Soleil (VS) a le Rock the Pistes et Nendaz (VS) le Snow Vibes Festival. Zermatt (VS) organise le Zermatt Unplugged en avril, St. Moritz (GR) le Sun Ice Festival et Andermatt (UR) le High Peak Festival.