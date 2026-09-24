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Feu chez Thévenaz-Leduc
L'incendie d'Ecublens n'a pas pollué les sols ni les eaux

Les analyses après l'incendie du 28 août chez Thévenaz-Leduc à Ecublens confirment l'absence de pollution significative. Les mesures sanitaires imposées aux habitants des environs sont désormais levées, annoncent les autorités vaudoises.
Publié: 16:03 heures
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Les analyses publiées ce jeudi rassurent les autorités après le violent incendie chez Thévenaz-Leduc.
Photo: Keystone

Les analyses effectuées après l'important incendie de fin août chez Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD) n'ont pas révélé de pollution importante des sols et des eaux. Les recommandations sanitaires destinées à la population des communes alentour sont levées.

Les investigations ont visé les dépôts de suie, les sols et les eaux. Elles ont notamment porté sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines/furanes, les PCBs et les métaux lourds et ont permis de montrer qu’il n’y a pas d’atteinte aux sols et aux eaux de la Venoge, annoncent jeudi les autorités cantonales.

Après l'incendie, les autorités avaient appelé les habitants vivant dans le périmètre du sinistre à respecter certaines mesures de précaution. Il s'agissait notamment d'éviter la consommation d'oeufs provenant de poulaillers privés ayant été exposés aux cendres et aux suies. Les résultats des analyses permettent de lever ces mesures, annonce le communiqué.

Bonnes pratiques à respecter

Le canton rappelle toutefois que les bonnes pratiques générales d'hygiène et de prévention restent valables, comme se laver les mains après les activités avec de la terre, en particulier pour les jeunes enfants. Il convient aussi de laver les fruits et les légumes provenant des jardins privés avant de les consommer.

L'incendie s'était déclaré le vendredi 28 août dernier au centre de recyclage de Thévenaz-Leduc à Ecublens. Le feu serait parti d'une carcasse de voiture, peut-être causé par des batteries au lithium.

Le sinistre a nécessité l'engagement de plus de 200 personnes et d'une cinquantaine de véhicules, durant une bonne partie du week-end. Le samedi soir, le sinistre était sous contrôle, mais des déblaiements résiduels restaient à faire. Le trafic ferroviaire et celui de l'autoroute toute proche avaient dû être interrompus durant plusieurs heures.

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