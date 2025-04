Le Valais lance une campagne sur les réseaux pour alerter les jeunes sur les risques des puffs. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Promotion santé Valais via le CIPRET (le Centre d'information et de prévention du tabagisme) lance une campagne intitulée Nicotine Gang pour sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes aux risques associés à l'utilisation des puffs, du snus et d'autres produits nicotinés. La campagne se déploiera sur TikTok et Snapchat jusqu’au 28 avril.

«Cette initiative intervient dans un contexte où la législation valaisanne va interdire prochainement la publicité pour tous les produits nicotinés dans les lieux de vente, et interdire la vente des puffs», rappelle Promotion Santé Valais dans un communiqué diffusé, mardi.

Nicotine Gang s'inscrit dans une démarche proactive pour compléter ces mesures législatives en montrant la dangerosité à court terme de ces produits et en offrant aux jeunes les informations et le soutien nécessaires.

Cette première phase pilote sera évaluée. En fonction des résultats, la campagne sera ajustée pour coller au mieux à la réalité. Elle est amenée à être développée en fonction des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Des discussions sont en cours pour un déploiement dans d’autres cantons, dont Genève.

La mode des puffs

Une enquête réalisée en août 2022 auprès des jeunes romands a révélé que près de 59 % d’entre eux avaient déjà expérimenté les puffs et que le 12 % en consommait régulièrement. «Ces cigarettes électroniques jetables suscitent un fort attrait auprès des jeunes en raison de leur diversité de saveurs (63 %), de l'absence d'odeur de tabac (40 %) et de leur simplicité d'utilisation (30%)», souligne le communiqué.

En Suisse, la part des 15-19 ans consommation du tabac est de 21,1%. Elle est formée à 9% par des fumeurs quotidiens et à 12,1% par des clients occasionnels).