C'est enfin la première «super Lune» de 2025! Ce mardi matin, dès 5h48, la pleine Lune sera un peu plus grosse et lumineuse que d'habitude pour la «Lune des moissons». Potentiellement décevant, le spectacle devrait être visible depuis la Suisse romande.

Au petit matin, préparez-vous à admirer la «super Lune des moissons»

Ce mardi matin, c'est la «Lune des moissons» et la première super Lune de l'année. Mais est-ce vraiment un événement? Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

C'est un peu un article con comme la Lune qu'on m'a demandé d'écrire. Ce mardi 7 octobre, dès 5h48 du matin, la Lune ne sera pas que pleine, elle sera aussi un peu plus grosse et lumineuse que depuis le début de l'année.

En des termes médiatico-astrologiques, vous pourrez lever les yeux au ciel pour admirer la «Lune des moissons», la première «super Lune» de 2025. Mais si on parle sciences, ce n'est qu'un petit «périgée-syzygie» de plus dans le grand livre de l'astronomie.

Explications lunaires

Deux évènements surviennent à peu près en même temps. Une syzygie, l'alignement relatif d'au moins trois objets célestes – ici, le Soleil illumine la Terre d'un côté et donne à voir une pleine Lune de l'autre côté. Et un périgée, pour le moment où la lune est la plus proche de la Terre. Car avec son orbite elliptique, notre satellite voyage entre 356'400 et 406'700 km de notre planète.

Dans la matinée de mardi, la Lune s'approchera à environ 361'458 km de la Terre. A l'oeil nu, on la percevra donc comme un peu plus grande et un peu plus brillante que d'autres pleines Lunes. Selon les radars à nuages de MétéoSuisse, le phénomène devrait être visible depuis la Suisse romande.

Une «rareté» aux occurrences multiples

Quid du surnom de cette pleine Lune, dite «des moissons»? Dans le folklore nord-américain, la pleine Lune suivant l'équinoxe d'automne (cette année, le 22 septembre) a été surnommée Harvest Moon car elle aurait permis aux agriculteurs de réaliser leurs moissons à la seule lumière de la Lune.

Certains attribuent cette dénomination aux Premières Nations d'Amérique du Nord. Les amateurs auront encore de quoi apprécier des «super Lunes» en cette fin d'année. Deux autres sont prévues le 5 novembre et le 5 décembre.