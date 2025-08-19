Au menu de ce mardi 19 août: le premier robot paysan, Camille Bloch dans la tourmente, les guichets à billet, la relation Suisse-Italie et pour finir les salaires suisses.

AgBotT2, un robot paysan, est totalement autonome. Photo: Capture d'écran agxeed.com/

Comme chaque jour, Blick, avec l'aide de l'ATS, a sélectionné cinq infos suisses qui vont compter ce mardi 19 août. Cinq nouvelles, cinq angles différents: tour d’horizon de ce qu’il faut retenir aujourd’hui.

1 Un robot autonome révolutionne les champs

Le premier robot paysan de Suisse est à l'œuvre à Cressier (FR), annoncent mardi «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'engin, mis au point par la société néerlandaise AgXeed, est complètement autonome et peut travailler jour et nuit. AgBotT2 dispose d'une panoplie de sept outils et est capable de semer du blé, de décompacter la terre ou d'épandre de l'engrais, énumère dans les journaux son propriétaire, l'agriculteur Beat Mathys. La seule fonction encore manquante, c'est le labour, «encore en phase de test auprès du constructeur», ajoute-t-il. La machine s'oriente en toute autonomie à l'intérieur des limites définies grâce à deux antennes satellites.

2 Le chocolat casher Torino menacé par les taxes américaines

Les activités américaines liées au chocolat casher Torino de Camille Bloch sont menacées par les droits de douane américains de 39%, indique mardi le chocolatier suisse dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». «On se demande si ça vaut encore la peine sans le marché américain», précise dans les journaux Daniel Bloch, soulignant que la production est coûteuse et nécessite un nettoyage spécial de l'usine. Une décision doit être prise cette semaine, car les matières premières casher, notamment le lait et la graisse, doivent être commandées dès maintenant, ajoute-t-il. Avec les droits de douane, une tablette de ce chocolat va coûter 7 dollars, relève M. Bloch. «Ce serait un choc.»

3 Les guichets à billet se font rares dans les banques

Les banques suisses ont considérablement réduit leurs services de distribution de billets aux guichets, révèlent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». La Banque cantonale bernoise n'a, par exemple, plus de guichets de distribution de billets. Dans les 35 succursales de PostFinance, les clients ne peuvent également plus retirer d'argent au guichet. La Banque cantonale zurichoise dit miser sur la numérisation, mais souligne que, dans ses 51 filiales, le personnel peut, si nécessaire, distribuer des billets d'argent. Ce service est encore proposé dans plus de la moitié des 190 agences d'UBS et dans un tiers des agences de la banque Raiffeisen.

4 Ignazio Cassis accueille le chef de la diplomatie italienne

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis rencontre mardi à Berne le vice-président du Conseil italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui est l'invité d'honneur de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs suisses. Les deux hommes discuteront notamment des relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie et de la coopération transfrontalière entre les deux pays, notamment dans le cadre des jeux Olympiques 2026, qui auront lieu à Milan et Cortina d'Ampezzo.

5 Malgré la hausse du coût de la vie, les salaires stagnent

La faîtière syndicale Travail.Suisse présente mardi matin ses revendications salariales pour 2026. Elle constate que les salaires ont pratiquement stagné ces dix dernières années, contrairement au coût de la vie. Une hausse des salaires lui paraît nécessaire au vu de la situation économique mondiale tendue et afin de garantir le pouvoir d'achat et la demande intérieure.