En plaine comme en moyenne montagne, en milieu urbain comme à la campagne, voici 15 propositions de randonnée qui, au cœur de l’hiver, peuvent selon votre envie vous conduire vers une halte fondue. Bonne dégustation.

Fribourg

1 Fribourg de haut en bas, en passant par le mythique Gothard

Si on se contente de ne pas dépasser sa gare, la ville de Fribourg peut paraître plate ou presque. Mais, les Bolzes le savent bien, son relief est pour le moins accidenté. Pour en faire le tour de haut en bas, puis de bas en haut, ce sont près de 2000 marches qu’il faut avaler. On y va en partant de la gare jusqu’à la place Python pour plonger jusqu’à la Motta, suivre le chemin de la Sarine, enjamber la rivière une première fois, contourner l’abbaye de la Maigrauge. De là on remonte via le chemin de l’Abbaye et celui de Mongoût jusqu’à la chapelle de Saint-Jost, pour redescendre au Karrweg, traverser le pont du Milieu et le pont de Berne et grimper pour une petite boucle jusqu’à la tour de Dürrenbühl. Retour ensuite au bord de la Sarine et hop, via les escaliers du pont de Zaehringen, jusqu’à Saint-Nicolas. A deux pas de là, halte au mythique Café du Gothard pour la fondue du jour. Le retour vers la place Python se fait via la rue des Maçons et les escaliers de Saint-Michel. Avec ou sans neige, la magie est au rendez-vous tout du long.

Infos pratiques

Balade à la découverte de Fribourg au départ de la gare. Une boucle de moins de 2 heures de marche de haut en bas de la ville et retour, via la Motta, l’abbaye de la Maigrauge, le pont du Milieu, le pont de Berne, la tour de Dürrenbühl, Saint-Nicolas, pour ne citer qu’eux. Halte bienvenue au Café du Gothard et ses quatre différentes fondues. www.fribourg.ch www.le-gothard.ch

2 Du berceau du chocolat industriel au Gîte à Conrad et son Creux du Feu

Si depuis plus de cent ans le village de Broc a droit régulièrement à de délicieux effluves de chocolat, c’est à Alexandre Cailler qu’il le doit. En visionnaire, le petit-fils du fondateur de la maison Cailler a vu l’avantage qu’il pouvait tirer d’une énergie hydraulique bon marché, d’une abondante production laitière et d’une main-d’œuvre à bas prix en installant à Broc une des toutes premières usines de production de chocolat. Une manufacture qui, quoique réduite, est toujours en activité. Vous pourrez, qui sait, la visiter avant ou après votre balade du jour. Celle qui depuis la chocolaterie vous conduira via la route du Pessot qui mène à Motélon, jusqu’au Gîte à Conrad. Un chalet d’alpage typique avec sa large cheminée-borne, rebaptisé le Creux du Feu où l’on sert, entre autres spécialités du terroir local, des fondues moitié-moitié ou au vacherin de la fromagerie d’Echarlens. Avec ou sans neige, randonnée et halte fromagère constituent une véritable féerie hivernale.

Infos pratiques

Balade au départ de Broc-Chocolaterie, à 10 minutes en train de la gare de Bulle. Une randonnée aller-retour de moins de 2 heures de marche facile en légère montée à l’aller, via la route du Pessot, direction Motélon, jusqu’à la bifurcation sur la gauche du Gîte à Conrad, gîte qui abrite le chalet d’alpage le Creux du Feu. Possibilité à l’aller ou au retour de visiter la Maison Cailler. www.lecreuxdufeu.ch www.cailler.ch

Genève

1 En remontant le cours de l’Hermance pour rallier Anières et sa pinte

Mi-fée, mi-dragon, l’Hermance de la légende prend sa source en Haute-Savoie, dans les marais de Loisin. Sur ses premiers kilomètres, elle oscille d’abord entre cours naturel et totale canalisation pour finir par glisser dans un délicieux vallon boisé qui dessine la frontière franco-suisse sur plus de 6 kilomètres, avant de se jeter dans le Léman. C’est principalement cette portion que nous allons arpenter. Notre balade débute au pont de Bouringe, dit Vieux-Pont, à quelques minutes à pied de l’arrêt de bus Hermance Village. De là, on remonte le cours de la rivière et ses méandres en rive gauche à travers son cordon boisé jusqu’à la hauteur du pont des Golettes pour partir sur la droite via le chemin du Pont puis celui de Boret, en direction des Mouilles. On longe ensuite jusqu’à son extrémité le vignoble qui surplombe Anières pour le retraverser et finir par rallier le cœur d’Anières et sa Pinte du Floris, haut lieu de la fondue sous toutes ses formes.

Infos pratiques

Balade au départ du pont de Bouringe, ou Vieux-Pont, à moins de 10 minutes à pied de l’arrêt de bus d’Hermance Village situé, lui, à 40 minutes de bus de la gare de Cornavin. Une marche facile d’à peine 2 heures en rive gauche de l’Hermance suisse jusqu’au pont des Golettes puis à travers champs et vignobles jusqu’au cœur d’Anières et sa possible fondue du jour à la Pinte du Floris. Retour à Genève en 40 minutes de bus. www.lefloris.com/lapinte

2 De L’Ange de l’Eternel de Cartigny au trésor disparu de Lully

Genève aussi a sa Champagne, quelque 20 km2 de cultures céréalières et de vignobles situés à la pointe sud-ouest du canton, en rive gauche du Rhône. C’est de cette zone que débute notre balade du jour, plus précisément à Cartigny, célèbre pour son château, siège du mouvement religieux L’Ange de l’Eternel devenu association philanthropique. De là, le chemin file à travers la réserve naturelle du Moulin-de-Vert en direction du barrage de Verbois. A la hauteur du bois de Treulaz, on bifurque sur la droite le long du bois de la Pesse direction Bernex-Vailly. Le sentier traverse ensuite la route de Chancy, passe par l’église de Bernex pour gagner le Signal, point de vue d’exception, avant de redescendre à travers les vignes sur Lully. C’est au cœur du vieux village, Chez Cartouche, que nous attend notre fondue. On dit qu’elle fait oublier aux paroissiens du lieu la disparition, voilà plus de cinq siècles, de leur trésor enfoui quelque part dans leur terre.

Infos pratiques

Balade au départ de Cartigny, à 40 minutes en transports publics de Cornavin. Près de 2 h 30 de marche facile à travers forêts et champs, via le chemin du Moulin-de-Vert, direction le barrage de Verbois, puis sur la droite via le chemin de la Chénaz et celui des Chanières jusqu’au Signal de Bernex pour finir par rallier le vieux Lully et sa brasserie Chez Cartouche, aux célèbres fondues. Retour sur Genève en 30 minutes de transports publics.

Berne

1 Une fondue au citron vert et au safran après les crêtes du Chasseral

Les Prés-d’Orvin, les Biennois et les Soleurois les connaissent bien. Ils en ont fait depuis des décennies leur lieu de détente privilégié. Si au printemps on vient y admirer les tapis de jonquilles, en hiver, avec ou sans neige, ce plateau est le point de départ idéal pour partir à la conquête du Chasseral immédiatement voisin. Dès l’arrêt du car postal Prés-d’Orvin, Bellevue, le chemin dûment fléché «randonnées hivernales» quitte rapidement la route pour filer à travers les pâturages, en direction de la métairie de Prêles. Toujours à travers champs et sapins, le sentier rejoint la route des Colisses qu’il traverse pour grimper sur les crêtes du Chasseral. De là, la piste revient sur les Prés-d’Orvin, d’abord en direction des Plans-Dessus, puis par la Combatte sur les chalets du plateau pour la fondue du jour. Pas n’importe laquelle, celle du restaurant Le Grillon concoctée par la famille Jeandrevin qui y glisse, pour les plus audacieux, citron vert et safran.

Infos pratiques

Balade au départ des Prés-d’Orvin, arrêt Bellevue, à 30 minutes en car postal de Bienne. Une solide boucle randonnée dûment fléchée «randonnées hivernales» de près de 3 heures à travers sapins et pâturages via la métairie de Prêles, une portion des crêtes du Chasseral et la Combatte jusqu’au cœur des Prés-d’Orvin et son restaurant Le Grillon. Prendre garde à l’enneigement. Retour vers Bienne en car postal. www.jeandrevin-legrillon.ch

Valais

1 Sur les hauteurs de Troistorrents à tutoyer les sept des Dents-du Midi

Cime de l’Est, Forteresse, Cathédrale, Eperon, Dent-Jaune, Doigts et Haute-Cime, difficile de trouver mieux que le balcon du Chanso d’Amont pour admirer les sept sommets des Dents-du-Midi qui lui font face plein sud. Ce pâturage qui en été donne les merveilleux fromages à raclette de l’alpage de Champsot est en hiver un but de randonnée épatant. D’autant qu’au bout du chemin on retrouve un chalet d’alpage du milieu du XIXe siècle rénové avec un goût certain. Le chalet Chanso, c’est son nom, avec sa somptueuse vue panoramique, y sert notamment quatre fondues différentes. Un caquelon qui se mérite. Si, au départ de la balade, la montée est légère jusqu’à Champeronne le long de la route de Champsot, la pente se fait plus raide sur la dernière portion pour atteindre les 1595 mètres d’altitude du chalet. Si de nombreux randonneurs vous ont précédé, aucun souci. En revanche, si vous devez faire la trace sur le final, ce sera un bel effort.

Infos pratiques

Balade au départ de l’arrêt de bus En Archoz sur la route qui conduit à Morgins, à 50 minutes de train puis de bus de la gare de Monthey. Il faut compter plus de 1 h 15 de marche et près de 350 mètres de montée pour rejoindre le chalet Chanso. Le chemin qui le long de la route de Champsot conduit à Champeronne est en principe dégagé, ce qui n’est pas forcément le cas pour la dernière portion. Bâtons et chaussures adaptées conseillées. www.chaletchanso.ch www.regiondentsdumidi.ch

2 Au Château de Villa après avoir sillonné les vignes depuis Salquenen

Résidence de la famille de Preux durant plus de quatre siècles, le Château de Villa, sur les hauteurs de Sierre, est depuis les années 1950 le haut lieu de la raclette, bien sûr, mais aussi de la fondue. Un mets apprêté à partir des fromages d’alpage utilisés justement pour les raclettes d’anthologie qu’on y sert. Pour parvenir à cette demeure du XVIe siècle, vous aurez emprunté le sentier viticole qui de Salquenen va vous conduire à Sierre. Une randonnée dûment balisée parsemée de panneaux explicatifs sur la vigne et le vin, qui grimpe d’abord dans les vignes de Salquenen pour enjamber ensuite la Raspille, petite rivière qui fait la frontière entre le Haut et le Bas-Valais. De là, toujours à travers le vignoble, le chemin file en direction de Miège, traverse ensuite Veyras pour gagner les hauts de Sierre et son quartier de Muraz avant de rejoindre le Château de Villa, non sans avoir fait halte, à quelques encablures de là, à la chapelle de Saint-Ginier, datant du XVIIe siècle.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Salquenen/Salgesch, à 3 minutes en train de la gare de Sierre. Une randonnée facile de 2 heures de marche le long du parcours du sentier viticole qui va de Salquenen à Sierre en passant par les pyramides de la Raspille, les villages de Miège et de Veyras, le quartier de Muraz sur les hauts de Sierre, jusqu’au Château de Villa. De là retour à pied vers la gare de Sierre en moins de 15 minutes. www.chateaudevilla.ch

3 Dans la vallée glaciaire de Ferret avec le Mont-Dolent pour sentinelle

Jusqu’au milieu des années 1930, La Fouly n’était encore qu’un lieu de transhumance estivale vers les hauts alpages du val Ferret. Il faudra attendre 1965 et l’élargissement de la route qui part d’Orsières pour que ce hameau devienne une petite station de sports d’hiver. Un site d’exception dominé par le Mont-Dolent, sentinelle de cette spectaculaire vallée glaciaire. Je vous propose de l’appréhender depuis le bourg de Prayon en suivant le parcours fléché de randonnée hivernale 920. Une fois le torrent Idroz traversé, le chemin grimpe en direction de Forêt Derrière, longe la Dranse de Ferret pour rejoindre le cœur de La Fouly. Il sera temps de faire halte à l’Auberge des Glaciers pour une des trois fondues à la carte. Avant le retour vers Prayon, cette fois côté Torrent de La Fouly, vous ne manquerez pas d’aller admirer la succession de pics déchiquetés disséminés entre le Mont-Dolent et le Tour-Noir, les géants du val Ferret.

Infos pratiques

Balade au départ du hameau de Prayon, à 15 minutes en car postal de la gare d’Orsières, elle-même à 30 minutes de train de Martigny. Une boucle au cœur de la vallée glaciaire entre sapins et mayens, dans une nature intacte, le long du parcours «randonnée hivernale» 920, Prayon-La Fouly retour, de près de 2 h 15 de marche, en rive droite de la Dranse de Ferret, via Forêt Derrière à l’aller, côté Torrent de la Fouly au retour. www.aubergedesglaciers.ch www.saint-bernard.ch

Neuchâtel

1 De La Brévine à La Seigneurie, le Grand Nord à deux pas de chez vous

La Brévine, il suffit de prononcer le nom et déjà on frissonne. C’est que le village des Montagnes neuchâteloises détient, avec ses –41,8°C (en 1987), l’un des records suisses de froid. Ce froid qui, l’hiver venu, descend le long des versants montagneux qui l’entourent et qui vient s’amasser au fond de la vallée de La Brévine où il stagne pour se refroidir encore. Mais, dès l’apparition du soleil, quelle féerie, le givre a tout transformé. Du cœur de La Brévine, en longeant la piste de ski de fond, vous partez en direction du lac des Taillères. Une surface glacée que vous longez par le haut jusqu’à La Seigneurie, plus précisément jusqu’au restaurant Chez Bichon. C’est là que, depuis quatre générations, la famille Huguenin régale ses clients, notamment avec des fondues de choix. Le retour se fait par le même chemin jusqu’au début du lac, où vous filez sur les hauts en direction des Cuches, un lieu-dit qui domine la vallée, pour retrouver La Brévine, notre très chère Sibérie à nous.

Infos pratiques

Balade au départ de la poste de La Brévine, à un peu plus de 1 heure de transports publics de Neuchâtel. Une randonnée de plus de 3 heures de marche au total, jusqu’au restaurant Chez Bichon, en parallèle de la piste de ski de fond, le long du lac des Taillères. Au retour, au début du lac, montée à gauche vers les hauts de la vallée, via Les Cuches, avant de redescendre vers La Brévine. www.labrevine.ch www.restaurant-chez-bichon-brevine.ch

2 Une petite fondue panoramique avant de plonger dans le temps

Avec un peu de chance, vous serez juste au-dessus du stratus, sur la montagne de Chaumont, 1170 mètres d’altitude, qui domine la ville de Neuchâtel. Il vous suffira pour cela d’emprunter le funiculaire qui rallie La Coudre, sur les hauts de la ville, à Chaumont. De là, une passerelle conduit directement à la tour panoramique haute de 40 mètres, qui permet de s’élever au-dessus de la cime des arbres pour jouir de la vue sur toute la région des Trois-Lacs et les Alpes. Pour prolonger ce bonheur visuel, rien de tel ensuite que de faire une halte fondue au Petit Hôtel de Chaumont adjacent. Vous serez alors paré pour plonger dans le temps à la découverte de l’évolution de la vie sur la Terre, le long de 4,5 kilomètres de descente jusqu’à la Roche de l’Ermitage qui vont vous permettre d’appréhender la durée qui sépare la naissance de notre planète de l’époque actuelle. Une course contre la montre jalonnée de 17 sculptures en bois qui représentent quelques-unes des nombreuses espèces végétales et animales qui ont marqué l’histoire de la vie sur Terre. Dans la foulée, vous passerez encore par le Centre Dürrenmatt puis par le jardin botanique avant de rejoindre la gare de Neuchâtel.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Neuchâtel. Une boucle randonnée de moins de 2 heures, d’abord à pied jusqu’à La Coudre, puis en funiculaire jusqu’à Chaumont. De là descente sur la gare de Neuchâtel via le Sentier du temps. www.petithotel.ch

Vaud

1 Retourner en enfance dans les bois du Jorat

Il est entièrement sur territoire communal de Lausanne, le Parc naturel du Jorat. Près de 10 km2 de sapins, de hêtres et d’épicéas abritant plus de 1000 espèces en tous genres. Un massif forestier périurbain dans lequel on a tôt fait de se perdre tant les sentiers y sont nombreux. Pour ne pas devoir jouer au Petit Poucet, la balade du jour va fidèlement suivre le Chemin des fontaines depuis l’arrêt de bus du Chalet-à-Gobet, direction Chêne de Gland. De là, le sentier remonte à travers bois, à bonne distance de la route du Golf, jusqu’à la fontaine des Gollies pour se diriger vers le Chalet des Enfants. Un bâtiment datant du XIVe siècle déjà mais qui doit son nom au pasteur Secrétan, propriétaire du site au XIXe siècle, et à ses trois enfants. Haut lieu de la fondue et de biens d’autres mets, il est aujourd’hui une auberge réputée. Une fois sustenté, on se laisse facilement redescendre en direction du village de Cugy et ses transports publics.

Infos pratiques

Balade au départ de l’arrêt de bus Chalet-à-Gobet, à 10 minutes du terminus Croisettes du métro M2. Une petite heure de marche facile à travers bois en suivant le Chemin des fontaines jusqu’au Chalet des Enfants. Puis une petite demi-heure depuis l’auberge jusqu’au village de Cugy, à 30 minutes en transports publics de la gare de Lausanne. L’Auberge du Chalet des Enfants est ouverte tous les jours de la semaine mais, si vous projetez de vous y rendre en fin de semaine, la réservation est hautement recommandée. www.t-l.ch www.chaletsdesenfants.ch

2 A la découverte d’un chalet d’alpage, témoin de la «révolution du gruyère»

Si le gruyère a évidemment ses racines en terre fribourgeoise, sa zone de production dépasse de très loin les seules frontières de ce canton et cela depuis belle lurette. Dès le XVIIe siècle, afin de répondre à la forte demande française, le fromage est notamment produit dans le Jura vaudois. Témoin parmi de nombreux autres de cette période bénie, le chalet d’alpage du Vermeilley, au cœur du Parc naturel du Jura vaudois. Une bâtisse datant de 1743 que vous allez découvrir au départ de La Givrine, à un jet de pierre du col du même nom. Aussitôt après avoir quitté la petite gare de La Givrine, le chemin balisé grimpe en direction de La Tourbière, d’abord à travers les prairies enneigées bordées d’épicéas, pour pénétrer brièvement dans la forêt. De là, toujours à travers les pâturages boisés, la randonnée se poursuit en très légère descente jusqu’au Vermeilley. C’est dans ce chalet d’alpage historique, resté quasiment dans son jus, que vous pourrez déguster l’une des 20 fondues à la carte. Le retour se fait par le même chemin.

Infos pratiques

Balade au départ de la petite gare de La Givrine sur la ligne Nyon-Saint-Cergue-La Cure, à 45 minutes de train de la gare de Nyon. Une randonnée de moins de 3 heures de marche aller-retour en légère montée à travers les pâturages boisés jusqu’au chalet d’alpage du Vermeilley, en passant par la glacière de la Genolière et la buvette attenante. www.nstcm.ch www.levermeilley.com

3 De l’embouchure du Rio d’Enfer au balcon de Gourze

Voilà une randonnée qui peut se faire en toute saison. Elle débute à la gare d’Epesses, à l’embouchure du Rio d’Enfer, ce modeste ruisseau qui file le long des vignes en terrasses de Lavaux pour finir sa course dans le Léman. Une bonne grimpette de plus de 500 mètres d’abord à travers le vignoble, via le village d’Epesses, jusqu’à la voie ferrée puis l’autoroute que l’on enjambe par la passerelle du chemin des Lussy. De là on emprunte la route de la tour de Gourze jusqu’à l’embranchement de la Côte de Pin que l’on suit à travers bois et prairies jusqu’au chemin des Auges. La direttissima qui le prolonge conduit à la Mecque vaudoise de la fondue, le restaurant La Tour de Gourze. Mais, en entrée ou au dessert, vous serez bien sûr monté sur la tour proprement dite, pour y admirer l’incroyable panorama qui s’offre à vous. La descente peut se faire via le sentier qui, du balcon de Gourze, descend en pente raide jusqu’à Bahyse-Dessus pour finir par rejoindre la gare de Grandvaux.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare d’Epesses. Compter 2 h 45 de marche pour l’ensemble de la randonnée, d’abord une montée de près de 2 heures pour plus de 500 mètres de dénivelé des rives du Léman au sommet de la tour de Gourze. Halte évidemment pour une fondue au restaurant La Tour de Gourze; il est prudent de réserver. La redescente se fait en moins de 1 heure via le sentier qui conduit à Bahyse-Dessus jusqu’à la gare de Grandvaux. www.gourze.ch

Jura

1 L’embarras du choix entre Le Noirmont et Le Boéchet

C’est à une balade facile dûment balisée que je vous invite. Elle va vous conduire à travers le haut plateau des Franches-Montagnes, au départ du Noirmont. Les lieux-dits qui jalonnent les pâturages enneigés du début de parcours, Pré Chevril, Chez Jeannon, les Ravières, nous entraînent jusqu’au Peu-Péquignot, étape auberge bien connue des passionnés de chevaux. Mais c’est aussi et peut-être surtout un restaurant qui fait la part belle aux produits du terroir, fondue comprise. De là, le sapin nettement plus présent va vous accompagner jusqu’au Creux des Biches, fin du parcours balisé mais pas de la randonnée proprement dite. Je vous propose en effet de pousser, via la petite route agricole de Cerneux-Joly, jusqu’au Boéchet. Dans l’ancien restaurant de la gare, le hameau y abrite l’incroyable Musée du ski. Laurent Donzé, son créateur, a durant plusieurs décennies patiemment récolté plus de 3000 paires de lattes en tout genre. Tout schuss!

Infos pratiques

Balade au départ de la gare du Noirmont. Une randonnée de 1 h 15 de marche facile, d’abord en itinéraire balisé à travers champs, via l’Auberge du Peu-Péquignot et ses fondues, jusqu’au Creux des Biches, puis le long d’une petite route agricole jusqu’au hameau du Boéchet et son Musée du ski. Retour avec les Chemins de fer du Jura en direction soit du Noirmont, soit de La Chaux-de-Fonds. www.aubergedupeupe.ch www.museeduski.ch

2 Vers Montvoie dans l’air vivifiant des hauteurs de Porrentruy

Il fut un temps où l’on y skiait, preuve en est le petit téléski désaffecté, certes, mais encore bien présent sur la pente en contrebas du col de Montvoie. Des heures glorieuses qui ont vu nombre d’Ajoulots y apprendre à maîtriser les lattes ne restent aujourd’hui que les Chalets de Montvoie. Un restaurant ouvert du vendredi au dimanche seulement, mais où l’on déguste des fondues d’anthologie à base de fromages de la région. On le rejoint à l’issue d’une montée de 300 mètres à travers la forêt, par un chemin qui serpente depuis le petit hameau de Villars-sur-Fontenais en direction du col situé à 858 mètres d’altitude. Depuis la terrasse des Chalets de Montvoie, on jouit d’une très belle vue sur Porrentruy et toute l’Ajoie qui lui sert d’écrin. Si, par le plus pur des hasards, la neige devait être trop abondante le jour de votre randonnée, vous pouvez toujours lui préférer la route qui conduit en France plus que voisine.

Infos pratiques

Balade au départ du village de Villars-sur-Fontenais, à moins de 15 minutes en bus de la gare de Porrentruy. Une boucle randonnée de près de 2 h 30 de marche aller-retour, 300 mètres de dénivelé à travers la forêt de sapins et de feuillus via L’Essert Galeuchet, La Côte des Chainions, En lai Cennie jusqu’au restaurant Chalets de Montvoie. Si le sentier est difficilement praticable le jour de votre randonnée, vous pouvez vous contenter de suivre la route de Montancy. www.mobiju.ch www.chaletsdemontvoie.ch