Le Grand Conseil valaisan a approuvé à l'unanimité une subvention de 22,74 millions de francs pour sécuriser la ligne AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey.

Photo: NOEMI CINELLI

ATS Agence télégraphique suisse

La sécurisation de la ligne AOMC (Aigle – Ollon – Monthey – Champéry) entre Collombey-Muraz et Monthey a été acceptée, en une seule lecture, par le Grand Conseil valaisan, jeudi. Le Parlement a dit oui à une subvention d’investissement de 22,74 millions de francs. Comme lors du débat d'entrée en matière, aucun groupe politique ne s'est prononcé contre ce financement, finalement accepté à l'unanimité des députés (126 oui). «Ce projet est une priorité du Gouvernement, tout comme la remise en service de la ligne du RER Sud-Léman (Saint-Gingolph - Evian-Les-Bains) et mettre Monthey sur la ligne du Simplon», avait rappelé, lundi, Franz Ruppen, le Conseiller d'Etat en charge du Département de la mobilité, de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le projet consiste à supprimer la ligne actuelle au cœur du village de Collombey, et à la remplacer par un nouveau tracé en site propre longeant les voies CFF de la ligne du Tonkin. Le croisement des deux lignes se fera par la mise en souterrain du tracé AOMC à Collombey. Le premier coup de pioche sera donné le 22 mai. La gare actuelle de Monthey-Ville sera abandonnée au profit d’un nouveau bâtiment accolé à celui des CFF. En conséquence, un nouveau tracé de raccordement à la ligne de la Vallée d'Illiez sera créé avec un tronc commun à la ligne de plaine, établi à double voie jusqu’à la nouvelle halte de Monthey.

Les coûts du projet atteignent désormais 227,38 millions de francs. La Confédération prendra à sa charge 204,64 millions de francs, l’Etat du Valais 22,74 millions, la commune de Monthey 6,5 millions et celle de Collombey-Muraz 3,25 millions. Pour le canton, les montants seront prélevés sur les budgets du Service de la mobilité, en fonction de l’avancement du projet et de la mise à disposition des ressources financières allouées dans le cadre des prochains budgets. A terme, l’idée des promoteurs du projet est de pouvoir créer une cadence à la demi-heure entre Aigle et Monthey, afin de favoriser l’utilisation des transports publics.