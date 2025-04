Le Conseil d'Etat neuchâtelois retire son rapport sur l'aide aux médias. Le gouvernement souhaite prendre plus de temps pour réfléchir et suivre les évolutions au niveau fédéral. Cette décision intervient après le renforcement du soutien fédéral à la presse régionale.

La présidente du Conseil d'Etat Neuchatelois Florence Nater (Parti socialiste). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a retiré mardi son rapport sur l'aide aux médias, publié en début d'année. Le gouvernement veut prendre un temps complémentaire de réflexion sur ce dossier et suivre ses évolutions au niveau fédéral.

«Sensible au caractère urgent identifié dans le cadre de la motion adoptée par le Grand Conseil en mars 2024, le Conseil d’État avait proposé des mesures temporaires et urgentes. Aujourd’hui, force est de constater que l’évolution du dossier questionne le caractère d’urgence», a déclaré Florence Nater, présidente du Conseil d'Etat dans une prise de position pour Keystone–ATS.

Cette dernière a rappelé notamment que le Parlement fédéral a décidé le 4 mars de renforcer le soutien à la presse régionale et locale du pays, à raison de 10 millions de plus par année pendant sept ans. Florence Nater a précisé que le retrait du «rapport par le Conseil d’État n’a strictement aucun lien avec les élections» et le changement de majorité.

Le rapport du Conseil d'Etat prévoyait alors que la loi soit limitée à deux ans, soit de juillet à juin 2027. L'Etat aurait notamment pris en charge 30% du coût d'abonnement des médias d'importance cantonale à l'agence de presse Keystone–ATS.

Le canton voulait aussi offrir pendant trois mois un abonnement numérique à Arcinfo aux jeunes atteignant leur majorité. En lien avec sa politique de domiciliation, il voulait prendre aussi en charge les trois mois d'essai au quotidien neuchâtelois pour les nouveaux arrivants.