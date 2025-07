La Police cantonale fribourgeoise et l'OCN alertent sur une hausse inquiétante de la conduite sous influence. Depuis janvier, 499 cas d'alcool au volant et 331 cas de conduite sous stupéfiants ont été constatés, une hausse par rapport aux années précédentes.

De plus en plus de cas de consommation de drogue et d'alcool au volant inquiète la police fribourgeoise. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Police cantonale fribourgeoise et l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) lancent un appel à la prudence. Ils constatent une hausse «inquiétante» du nombre d’usagers de la route circulant sous l’effet de l’alcool et/ou de drogue depuis le début de l'année.

Ce type de comportement peut entraîner des conséquences graves, a rappelé mardi la police. Entre le 1er janvier et le 22 juin, 499 cas de conduite sous l'influence de l'alcool ont été constatés sur les routes fribourgeoises, contre 409 pour la même période de l'an dernier et 382 en comparaison sur deux ans.

Pour les cas de conduite sous l'influence de stupéfiants, la police a relevé 331 cas depuis le début de l'année, contre 286 en 2024 et 239 en 2023. Les accidents avec alcool au volant ou avec stupéfiants ont pour leur part évolué dans la stabilité entre 2023 et 2024, tout en étant en augmentation sensible au regard de 2022. La fatigue au volant est également un facteur d’accident non négligeable, avec près d’un cas constaté chaque semaine, précise le communiqué.