Le procès tant attendu par Laura Cirone et Vanessa Ramires, deux des nombreuses victimes du serial arnaqueur romand, a tourné court. Fabien* n'est pas venu. Son avocat n'a pas annoncé au Tribunal qu'il ne représentait plus son client. L'audience est donc reportée.

Le «papa solo» violent et arnaqueur n'a pas daigné se pointer à son procès

Le «papa solo» violent et arnaqueur n'a pas daigné se pointer à son procès

Vanessa Ramires et Laura Cirone, deux des nombreuses victimes de Fabien*, sont dépitées et en colère. Poursuivi notamment pour violences conjugales, ce mythomane violent ne s'est pas présenté à son procès. Photo: DR

Alessia Barbezat Journaliste Blick

A Moutier, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, l’heure tourne. Et toujours pas de trace de Fabien*, ce «papa solo» violent, arnaqueur en série, qui devait répondre d’une liste d’infractions longue comme le bras (voies de fait à réitérées reprises, lésions corporelles simples, obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, menaces, contraintes, infractions à la loi sur la circulation routière et dans une procédure de révocation éventuelle de sursis).

Face à un banc des accusés vide, la présidente Rüfenacht meuble comme elle le peut. «Vous avez trouvé facilement des places de parc?», demande-t-elle aux parties plaignantes, Laura Cirone, Vanessa Ramires, ainsi qu’à l’ex-compagnon de cette dernière. Les femmes opinent du chef. «Donc, ce n’est pas pour cette raison qu’il est en retard…», relève, sceptique, la présidente du Tribunal.

Elle se tourne alors vers nous. «J’ai appris par Blick que Maître Rosa ne représenterait plus Fabien*. Nous n’en avons pas été avertis, déplore-t-elle. C’est grave d’apprendre ce genre d’information par voie de presse.» L’audience est donc suspendue. Le temps pour le tribunal de chercher à joindre Fabien et celui qui fut son avocat.

L'accusé et son avocat aux abonnés absents

Retour dans la salle d’audience dix minutes plus tard. La présidente annonce qu’aucun contact n’a pu être établi. «Nous n’allons pas pouvoir tenir cette audience, car il faut au prévenu une défense obligatoire.» Et comme son avocat a renoncé à la représenter, l’audience est donc reportée aux… calendes grecques.

«Je vais devoir éclaircir la situation avec Maître Rosa, ajoute la présidente, dont le scepticisme a vite laissé place à l’agacement. Ce n’est pas correct. Des choses comme ça, cela n’est pas apprécié du tout.»

La déception est immense pour Laura Cirone et Vanessa Ramires. «Ça me rend franc folle», tonne Laura à la sortie de l’audience. Mais je ne suis pas surprise… C’est un lâche et un menteur.» La déception se lit dans les yeux de Vanessa. «Franchement, cela fait des années qu’on attend cette audience. Encore une fois, il s’en sort… C’est révoltant.»

Les mensonges de Fabien

Contacté par Blick vendredi dernier, Fabien avait assuré n’avoir jamais reçu le mandat de comparution. «Faux», rétorque la présidente. Ces documents ont été délivrés en mains propres par la police à Fabien ainsi qu’à son avocat. Fabien avait également dit à Blick qu’il se trouvait à l’étranger et ne pourrait revenir en Suisse. «C’est un mensonge évidemment, s’agace Mélissa*, cette jeune femme escroquée à hauteur de 10’000 francs par Fabien, dont la plainte n’a pas été retenue par la justice. Il a encore été vu à Bienne, il y a quelques jours.»

Et Fabien* court toujours.

*prénom d'emprunt, nom connu de la rédaction.