Laura Cirone et Vanessa Ramires poursuivent Fabien* pour violences conjugales. Cette dernière a également été arnaquée à hauteur de 15'000 francs Photo: Magali Girardin

Alessia Barbezat Journaliste Blick

Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous avions raconté l’histoire de Fabien*, ce mythomane violent qui sévit sur les applications de rencontre comme Tinder. Elles ont été une dizaine de Romandes à avoir été arnaquées et parfois violentées par ce manipulateur en série.

Mensonges, manipulation, violences verbales et physiques, Fabien est prêt à tout pour arriver à ses fins. À Jeanne*, il a extorqué 30'000 francs. À Nora*, 23'000 francs. À Marine* et Mélissa* 10'000 francs.

Celui qui est longtemps passé entre les mailles de la justice – même s’il a été condamné pour escroquerie à la romance en 2021 – devra faire face à deux de ses victimes, Laura Cirone et Vanessa Ramires, les 20 et 21 janvier à Moutier (BE). Les deux femmes ont déposé plainte, respectivement en 2021 et en 2023.

Devant le Ministère public Jura bernois-Seeland, Fabien devra répondre de voies de fait réitérées à plusieurs reprises, lésions corporelles simples, obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, menaces, contraintes, infractions à la loi sur la circulation routière et dans une procédure de révocation éventuelle de sursis.

Verdict attendu le 30 janvier

Deux autres victimes (Marine* et Mélissa*), escroquées à hauteur de 10'000 francs, ont déposé plainte dans deux autres cantons, mais la justice a refusé d’entrer en matière.

Sollicité, Maître David Rosa, l’avocat de Fabien, indique ne plus représenter son client. Pour l'heure, nous ne savons pas si Fabien sera représenté par un nouveau conseil. Contacté, il n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'entretien. Le verdict est attendu pour le 30 janvier 2021.



*prénoms d'emprunt, noms connus de la rédaction