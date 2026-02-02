DE
FR

Audience RTS
Le numérique progresse, la radio et la télé résistent

En 2025, la RTS a vu son audience numérique bondir de 7,2 %, avec près de 4 millions de visites hebdomadaires. Les réseaux sociaux ont enregistré une hausse de vues de 19 %, atteignant 12,5 millions par semaine.
Publié: il y a 48 minutes
2025 a aussi été marqué par le début du déménagement de la RTS sur son nouveau site de Lausanne-Ecublens (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'an dernier, la RTS a vu son audience augmenter sur ses canaux numériques. Dans le même temps, les canaux traditionnels - radio et télévision - ont bien résisté. La RTS est particulièrement satisfaite d'être écoutée par deux jeunes sur trois en Suisse romande.

L’audience de Play RTS, des applications mobiles et du site rts.ch a progressé de 7,2% en 2025, indique la RTS lundi dans un communiqué. Chaque semaine, elle a compté sur ces supports 3'979'000 visites (+7,2%) et 2'007'400 vues ou écoutes de plus de 10 secondes (+2,4%) en Suisse. Sur les réseaux sociaux - Instagram, Facebook, YouTube et TikTok -, la hausse de l’audience atteint 19%, avec en moyenne 12,5 millions de vues hebdomadaires.

Légère baisse pour la TV et la radio

La télévision reste un média dominant, avec 68% de la population romande qui la regarde chaque semaine. Dans cet univers, les deux chaînes de la RTS affichent une empreinte hebdomadaire de 51,5%, contre 54% en 2024, année marquée par les JO d'été à Paris et la Coupe du monde de football.

A lire aussi
«Nous allons devoir économiser des millions de francs supplémentaires»
Interview
Retour de la FM pour la SSR
«Nous allons devoir économiser des millions de francs supplémentaires»
Les employés de la RTS bravent le règlement pour sauver la redevance à 335 frs
«200 francs ce serait la fin»
Les employés de la RTS bravent le règlement pour sauver la redevance à 335 frs

Pour la radio, le taux d'écoute hebdomadaire est de 71%. Les chaînes de la RTS ont connu une baisse d’audience après l’arrêt de leur diffusion sur la bande FM, fin 2024. Mais ce recul a été compensé par une hausse des audiences numériques des quatre chaînes de la RTS de 14%, selon les chiffres publiés par la RTS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus