Les neuf communes de la Veveyse veulent créer une seule entité de 22'000 habitants. Réunis à Remaufens, leurs délégués ont débloqué 170'000 francs pour une étude. La consultation publique est prévue de janvier à avril 2027.

Vers une fusion de toutes les communes du district de la Veveyse?

ATS Agence télégraphique suisse

Les neuf communes du district fribourgeois de la Veveyse sont d'accord d'évaluer la création d'une entité unique de près de 22'000 habitants. Leurs délégués ont accepté une étude en ce sens. Le peuple et les conseils généraux auront leur mot à dire en cours de route.

Réunis à Remaufens, les délégués de l’Association des communes de la Veveyse (ACV) ont débloqué mercredi, à l’unanimité, un crédit de 170'000 francs pour l’étude devant examiner une commune unique. Si le processus devait aboutir, cette dernière deviendrait la troisième commune la plus peuplée du canton, derrière Fribourg et Bulle.

Rythme soutenu

«Je n’osais pas espérer un vote à l’unanimité. C’est génial! C’est un signal pour la population», a réagi dans la foulée du vote François Genoud, préfet de la Veveyse et président de l'assemblée de l'ACV, cité vendredi dans le quotidien «La Liberté». Aucun projet alternatif ne sera proposé aux communes partenaires.

La population sera consultée sur le projet entre janvier et avril 2027. Avant, jusqu’en juillet prochain, le bureau de conseil Compas, à Neuchâtel, établira un état des lieux. Les missions, les prestations, les charges actuelles, les ressources et les compétences seront passées en revue.

Trois domaines transversaux seront aussi scrutés: le développement, les finances ainsi que les identités locales (les sous-régions) et l’opinion publique. Sur cette base, dès juillet prochain toujours, il s’agira d’élaborer le «concept de fusion» en vue de former une commune unique.

Précédent en Gruyère

En juin 2024, interrogés de manière consultative, les Gruériens avaient balayé l'idée de poursuivre un processus susceptible alors de conduire également à la création d'une commune unique à l'échelon du district. Une telle entité aurait rassemblé 25 communes et plus de 60'000 habitants.

Le non l'avait emporté dans 22 communes. Seules Broc, Haut-Intyamon et Bellegarde, cette dernière étant l'unique entité de langue allemande du district, avaient voté oui. Même le chef-lieu de la Gruyère, Bulle, avec ses plus de 27'000 habitants, avait répondu négativement à la consultation, avec un score de 54,51%.