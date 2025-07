Restructuration et licenciements «20 minutes» et matin.ch lancent une pétition pour sauver le journal papier

Le personnel de «20 minutes» et du matin.ch proteste contre le plan de restructuration de TX Group à Genève et Lausanne. Une pétition distribuée dénonce la suppression du journal papier et de dizaines d'emplois.

Publié: 10:19 heures | Dernière mise à jour: 10:24 heures