Un incendie entre Romont (FR) et Vauderens a interrompu le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Fribourg ce vendredi. Le feu est maîtrisé, mais les lignes IC1, IR15, S40 et S41 restent concernées par des perturbations au moins jusqu'à 13h.

Un incendie interrompt le trafic CFF entre Lausanne et Fribourg

Un incendie interrompt le trafic CFF entre Lausanne et Fribourg

La ligne Lausanne-Fribourg est totalement interrompue jusqu'à 13h, et des restrictions sont envisagées par les CFF jusqu'à 15h. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Tous les trains sont supprimés entre Lausanne et Fribourg, en raison d'un incendie. Le feu a pris à hauteur de Siviriez (FR), entre Vauderens et Romont, et impose une restriction au moins jusqu'à 15h. «L'acheminement du matériel nécessaire pour la réparation de la ligne de contact est en cours», assurent les CFF sur leur site, qui prévoient de rétablir en partie le trafic «vers 13h00».

Les lignes IC1, IR15, S40 et S41 sont concernées. Des bus de remplacement (EV) ont été mis en service, assurent les CFF. «Des temps d'attente sont à prévoir.»

A 11h15, les CFF indique que l'incendie est maîtrisé et que la police et les pompiers ont quitté les lieux: «Les équipes d'intervention travaillent toujours sur la réparation de la panne». Peu avant midi, les CFF expliquent que «les équipes sur place doivent contrôler la ligne de contact à pied sur environ un kilomètre de chaque côté de la panne». Ce n'est qu'après cette opération qu'un «pronostic fiable sera possible».

Un contrôle sur les installations a été effectué en fin de matinée et le trafic a pu reprendre sur une voie dès 13h. Cette restriction implique des retards et suppressions de train durant l'après-midi.