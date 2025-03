Tous les billets pour Paléo ont été vendus en 13 minutes

La 48e édition de Paléo aura lieu du 22 au 27 juillet. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers de fans musicaux se sont livrés mercredi au rituel de l'achat des billets pour la 48e édition du Paléo Festival qui se déroulera du 22 au 27 juillet à Nyon (VD). Les 200'000 billets se sont écoulés en 13 minutes, pulvérisant le record de 2024 avec ses 21 minutes.

Alors que la file d'attente ouvrait à 11h45, la billetterie a été lancée mercredi à midi. La première soirée à être complète a été celle du mardi (Justice, Macklemore, Simple Minds), en cinq minutes, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

«Une incroyable fidélité»

Elle a été suivie par les soirées de dimanche (David Guetta, Nemo), puis vendredi (Clara Luciani), jeudi (Soprano, SDM), mercredi (Will Smith, Texas, Jean-Louis Aubert) et enfin celle de samedi (Queens of the Stone Age, Sex Pistols), précisent-ils.

Cette mise en vente-éclair souligne «l'incroyable fidélité du public et son engouement pour la programmation 2025», se félicitent les organisateurs du plus grand festival en plein air de Suisse. L'an dernier, les billets s'étaient écoulés en 21 minutes, établissant alors un record absolu après les 41 minutes de l'édition de 2023.

Pour ceux qui n'ont pas de billets, une bourse aux billets ouvrira le 2 avril, permettant de revendre un billet en trop ou d'en acheter aux prix officiels. Des tickets y seront régulièrement remis en vente en fonction des retours. Enfin, pendant le festival, 1500 billets seront mis en vente chaque matin sur paleo.ch à 09h00, pour le soir même. Aucun billet ne sera vendu aux caisses.