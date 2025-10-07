DE
Pour une facture réduite de 40%
Faites-vous partie des 200'000 Suisses qui peuvent faire des économies sur leurs primes maladie?

Alors que les primes maladie vont encore grimper, plus de 200’000 adultes pourraient réduire leur facture de 40 % en 2026. Comment? En changeant de caisse, de modèle ou de franchise. Une économie de 2200 francs par an est souvent à portée de clic.
Publié: il y a 41 minutes
Photo: Shutterstock
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

En Suisse, plus de 200’000 adultes pourraient réduire leur prime maladie de 40% ou plus dès l’an prochain. C’est le constat alléchant du comparateur comparis.ch, qui a passé au crible les primes 2026 approuvées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). A prestations égales, ces assurés paient donc largement trop cher.

L’écart de prix entre les caisses peut atteindre jusqu’à 52% dans une même région. Une inégalité d’autant plus frappante que les solutions, elles, sont connues de longue date.

Economiser plus de 2000 francs

Changer de caisse, passer à un modèle d’assurance alternatif – comme médecin de famille, Telmed ou HMO – ou encore relever sa franchise à 2500 francs: rien de nouveau sous le soleil. Mais combinés, ces trois leviers permettent à certains assurés de faire fondre leur prime de plusieurs milliers de francs. Sur une prime annuelle moyenne de 5500 francs, 40% d’économies représentent environ 2200 francs par an.

Selon comparis.ch, 206’000 adultes pourraient atteindre ce niveau d’économie. Parmi eux, plus de 43’000 assurés avec la franchise minimale de 300 francs pourraient déjà réduire leur facture de 20 à 30% simplement en changeant de modèle ou de caisse. Et même ceux qui ont déjà opté pour la franchise maximale ne sont pas exclus: environ 21’000 personnes pourraient encore économiser jusqu’à 30% sans modifier leur franchise, uniquement en choisissant une offre plus avantageuse.

Délai fin novembre

Mais attention, ce n’est pas parce que les prestations sont identiques que les services le sont aussi. Les caisses les plus avantageuses financièrement appliquent souvent le principe du «tiers garant», obligeant les assurés à avancer eux-mêmes les frais médicaux.

Un système qui peut s’avérer contraignant pour celles et ceux qui ont des traitements réguliers ou un budget serré. Il est donc essentiel de vérifier les conditions de remboursement, ainsi que la réputation du service client, avant de changer d’assurance.

Les détails comptent au moment de changer de caisse, en fonction de la situation de santé et des économies espérées. Mais pour des centaines de milliers d’adultes, l’opportunité de faire des économies est bien réelle. A condition d’agir avant fin novembre.

