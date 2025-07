Quand l'été sera-t-il de retour en Suisse? Pas de sitôt si on en croit Roger Perret de Meteo News, qui ose un pronostic. Et il est plutôt sombre.

1/4 La dépression d'altitude continue de gâcher la météo. Photo: Keystone

Marian Nadler

Les amateurs de soleil doivent tenir bon. Une méchante dépression d'altitude continue de sévir au-dessus de la Suisse. Les prévisions de Roger Perret, météorologue de Meteo News, vont faire de la peine aux amateurs d'été.

«Les températures estivales font une pause dans le nord et il en sera de même la semaine prochaine», explique le météorologue. Le temps au nord de la Suisse reste très instable et humide. De plus, il fait plutôt frais pour un mois de juillet, avec des températures avoisinant les 20°C tout au long du week-end. Et lundi, il fera même 17°C à 18°C.

« Au sud, le temps est meilleur»

Le long des Alpes, le météorologue prévoit de nombreuses précipitations ce week-end et jusqu'à mardi. Il faut s'attendre à «une quantité de pluie considérable» en Suisse orientale.

De Bâle à Saint-Gall et de Berne à Zurich, un temps pourri est attendu. Que faire? Ceux qui regrettent le soleil devront faire une excursion au Tessin. «Au sud, le temps est meilleur. A partir de samedi, il y fera assez chaud et généralement sec», prévoit l'expert de Meteo News. Et ce avec des températures agréables de 29° le samedi et 27° le dimanche.

Le soleil brillera-t-il à nouveau en août?

Roger Perret a encore d'autres mauvaises nouvelles. Il ne faut pas vraiment s'attendre à une amélioration la semaine prochaine. Même autour du 1er août, le temps pourrait devenir «instable», selon l'expression du météorologue. La fête nationale tombera-t-elle donc à l'eau? Le météorologue ne peut pas encore se prononcer avec certitude.

Le fait que le mois de juillet se soit montré si capricieux assombrit le bilan de l'été, selon l'expert en météorologie. Mais selon lui, des températures élevées sont à nouveau possibles dans le courant du mois d'août. «Si c'est le cas, nous vivrons, malgré la phase actuelle plutôt fraîche, l'un des étés les plus chauds que nous ayons jamais connus. Mais on ne peut pas encore dire ce que le mois d'août nous réserve exactement.»

Le mois de juin avait déjà été très chaud et sec. Toujours est-il que la période pluvieuse de juillet atténue la sécheresse, ce qui réjouit les agriculteurs. Après un mois de juin très ensoleillé, les averses arrivent maintenant au bon moment.