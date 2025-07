«Un Paléo pluvieux et frais, mais pas catastrophique»

Comme le veut la tradition, la météo s'annonce pluvieuse pour le Paléo festival 2025. Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Chaque année la même rengaine: un Paléo sans pluie, ce ne serait pas vraiment Paléo... Et cette année ne devrait pas faire exception. Si le soleil a brillé hier sur la Plaine de l'Asse pour cette journée d'ouverture, le reste de la semaine s'annonce plutôt pluvieux. «Nous aurons un Paléo humide, assez frais, mais pas catastrophique», résume Vincent Devantay, prévisionniste chez MeteoNews. Bien que les prévisions restent incertaines, le festival nyonnais devrait être rythmé par plusieurs averses et une baisse des températures.

Si vous avez prévu d'aller écouter Will Smith, Kalash ou Jean-Louis Aubert, vous n'êtes pas trop malchanceux: la journée de mercredi sera plutôt ensoleillée, jusqu'à l'arrivée potentielle d'averses dans la soirée, mais pas avant 20h.

Les choses se gâtent par la suite. Jeudi, vendredi et samedi seront marqués par des averses, alternées avec des longues périodes sèches. Les festivaliers qui ont planté leur tente aux abords du festival devront bien penser à protéger leurs affaires – la pluie pourrait tomber surtout l'après-midi. Côté températures, on sera loin des canicules estivales, avec une moyenne de 22-23°C en journée, et 16-17°C en soirée – des valeurs «plus fraîches que la norme estivale», selon le météorologue. Dimanche, les conditions devraient être un poil meilleures. Le risque d'orages n'est pas exclu, mais des éclaircies pourraient percer le ciel.

«Le festival a l'habitude»

Vincent Devantay se veut toutefois rassurant. Les précipitations devraient rester modérées, et aucun orage violent ni chute de grêle ne devrait empêcher les passionnés de musique de profiter des concerts. Il rappelle que ces prévisions sont à prendre avec des pincettes, le temps étant instable.

Par ailleurs, il ne doute pas de la capacité d'organisation du festival: «Ils sont habitués à gérer les imprévus, comme les épisodes de boue par exemple.» En résumé: profitez, mais avec votre K-way!