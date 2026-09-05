Le plus grand bike park romand ouvre samedi à Porrentruy

Le Jura Bike Park, plus grand bike park de Suisse romande avec 11'000 m2, ouvre ses portes ce samedi à Porrentruy (JU). Ce projet à 1,3 million de francs vise à promouvoir le vélo et attirer des touristes.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Jura Bike Park est officiellement ouvert depuis ce samedi sur les hauteurs de Porrentruy (JU). D'un coût de 1,3 million de francs, l'infrastructure qui s'étend sur 11'000 m2 propose différents sentiers, pistes à bosses et sauts afin d'exercer son agilité à vélo. Entre Porrentruy et le village de Fontenais (JU), la paisible colline du Banné a changé de visage ces derniers mois. Pelleteuses et autres machines en ont fait ce qui doit devenir un paradis pour cyclistes.

«Pumptrack», «jump lines», «flowtrails» ou encore «skilltrails»... ces anglicismes désignent différents aménagements réalisés sur place, conçus pour rouler à vélo, voire à trottinette, ou s'exercer aux sauts. Avec ses 11'000 mètres carrés, ce bike park est le plus grand de Suisse romande et le deuxième de Suisse, loin derrière celui d'Oberried (BE) et ses 30'000 m2.

Le projet, porté par la fondation Jura Bike Park qui a vu le jour en 2021, a pris du retard en cours de route. Il s'est heurté à des oppositions de riverains et à un recours de Pro Natura, le site du Banné accueillant une grande biodiversité.

L'association contestait notamment le parking à proximité du site, dont la taille prévue – une centaine de places initialement – a été revue à la baisse par la Municipalité de Porrentruy. Cette dernière a aussi décidé de ne pas le goudronner et a procédé à des compensations écologiques. Les plans du bike park, eux, n'ont pas connu de grande modification, souligne le président de la fondation Jura Bike Park Arnaud Maître, contacté par l'agence de presse Keystone-ATS.

Promouvoir la pratique du vélo

«Ça a été une sacrée aventure et un gros 'challenge'», souligne-t-il en repensant au chemin parcouru depuis le lancement du projet. «Ça a duré long, mais ce qui compte, c'est le résultat». Le site, qui comprendra neuf modules parmi lesquels deux pistes à bosses, plusieurs sauts, des pistes avec virages relevés ou encore une place pour le trial, doit aider à promouvoir la petite reine, alors que «les enfants se déplacent de moins en moins à vélo», selon Arnaud Maître. S'exercer sur des sauts, des bosses et des chemins techniques permet d'être plus à l'aise pour ensuite circuler dans le trafic, fait-il valoir. Le Jura Bike Park ne s'adresse d'ailleurs pas uniquement aux jeunes.

Arnaud Maître y voit aussi un «gros atout» pour le tourisme: «Nous sommes convaincus que ça va amener du monde dans la région et des nuitées». Si le Jura Bike Park sera le plus grand de Suisse romande, «il n'y a pas non plus d'équivalent en France voisine», poursuit-il.

Le site n'est pas totalement finalisé puisque des arbres et de la signalétique, entre autres, doivent encore y être implantés. Mais toutes les pistes et l'ensemble des sauts sont ouverts dès samedi. Une inauguration officielle aura lieu le 10 avril 2027. «Comme toutes les pistes sont terminées, nous ne voulions pas dire aux gens d'attendre l'année prochaine pour les utiliser. C'est pour cette raison que nous l'ouvrons maintenant», précise Arnaud Maître. Pour marquer le coup, le Jura Bike Park accueille samedi matin les Championnats jurassiens de pumptrack, ouverts aux enfants jusqu'à 15 ans.

«Rien à y gagner» financièrement

Le Jura Bike Park, devisé à plus de 1,6 million de francs, a finalement coûté 1,3 million. Un bâtiment devait être construit sur les lieux pour 360'000 francs, mais le financement n'a pour l'heure pas été trouvé. Il pourrait toutefois voir le jour dans un deuxième temps.

Le projet a été financé en majorité par des sponsors et du mécénat, souligne Arnaud Maître. La Loterie romande et le Fonds cantonal pour la promotion du sport l'ont aussi soutenu. Quant à la Municipalité de Porrentruy, elle a mis le terrain gratuitement à disposition de la fondation Jura Bike Park.

Dans une région périphérique comme l'Ajoie, ce projet n'est-il pas quelque peu démesuré? «Non, car nous ne faisons pas cela pour gagner de l'argent», répond Arnaud Maître, précisant que l'accès au Jura Bike Park sera gratuit. «Financièrement, nous n'avons rien à y gagner, donc, il n'y a pas de seuil de rentabilité à atteindre. Et les gens sont prêts à faire des kilomètres pour aller rouler sur de telles infrastructures», assure-t-il.