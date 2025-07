Au menu de ce jeudi 3 juillet: l'exclusion des Français d'une piscine, la boss de la CSS veut tailler chez les assureurs, les équipes réduites de CSL Behring à Berne, l'impôt des couples mariés et pour finir un peu de foot avec l'Euro.

L'entrée des non-résidents suisses à la piscine de Porrentruy sera interdite cet été. Photo: D.R.

Qu'est-ce que l'actualité suisse peut bien nous réserver ce jeudi 3 juillet? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège. C'est parti:

1 Les frontaliers exclus de la piscine de Porrentruy

Comme en 2020 durant la pandémie de Covid-19, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et la Municipalité de Porrentruy ont annoncé mercredi limiter l'accès à leur piscine de plein air du 4 juillet au 31 août aux personnes qui ne résident pas en Suisse ou qui n'ont pas un permis de travail suisse valide. Pour justifier leur décision, les autorités évoquent une vingtaine d’interdictions de piscine prononcées depuis le début de la saison, dont 95% concernent des Français, selon le «Quotidien Jurassien». «Hier encore, un groupe d’entre eux en est venu aux mains avec les agents de sécurité», illustre Lionel Maître, le responsable politique de l’espace loisirs du SIDP.

2 La cheffe de la CSS veut sabrer dans les caisses maladie

Philomena Colatrella, directrice de la CSS, quittera l'assurance maladie à la fin de l'année après 25 ans dans l'entreprise. Dans une interview donnée au «Temps», elle estime qu'un contingent réduit à 15 ou à 20 assureurs maladie permettrait de fonctionner de manière optimale. La Suisse en compte actuellement 37. «Plus une assurance maladie est grande, plus elle peut négocier d’égal à égal avec les prestataires de soins et les autres acteurs du système de santé», argumente la directrice du deuxième plus grand assureur maladie du pays. Pour elle, une caisse unique ou publique ne résoudra rien, les frais administratifs des assurances maladie ne représentant en moyenne que 5% des coûts de la santé.

3 CSL Behring plie (presque) bagage à Berne

CSL Behring réduit ses activités à Berne. Selon les journaux bernois du groupe Tamedia, l’entreprise pharmaceutique CSL Behring prévoit une réduction de ses effectifs à Berne. Les départements de recherche et développement seront réduits et transférés à Zurich. Le nombre de collaborateurs concernés n’a pas été précisé par l’entreprise, qui justifie cette décision notamment par le souci d’améliorer la collaboration. La production sur le site du Wankdorf à Berne, qui emploie environ 1000 personnes, ne serait pas touchée. CSL Behring reste l’un des principaux employeurs privés de la région bernoise, rappellent la «Berner Zeitung» et le «Bund».

4 Référendum relancé sur l’impôt des couples mariés

Le Centre, le PEV, l'UDC et l'UDF lancent le référendum contre le contre-projet indirect du Parlement sur l'imposition individuelle. Le dossier occupe la politique fédérale depuis 25 ans. Plusieurs solutions soumises aux Chambres ont jusqu'à présent échoué. Actuellement, les couples mariés paient plus d'impôts pour un même revenu qu'un couple non marié. Les Femmes PLR ont lancé une initiative pour corriger la «pénalisation du mariage». Le Conseil fédéral a présenté un contre-projet. Les deux projets ont été soutenus au Parlement.

5 Deux chocs à l’Euro 2025

Deux belles affiches jeudi à l'Euro féminin en Suisse. L'Espagne, une des favorites de la compétition et meilleure nation européenne, joue à 21h dans le derby ibérique face au Portugal. Dans l'autre match, l'Italie, 13e mondiale, affronte la Belgique (20e) à 18h.