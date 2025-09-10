DE
FR

Des ambulances sur place
Une violente bagarre éclate entre deux Neuchâtelois à Hauterive

Une violente altercation entre deux Suisses de 20 et 31 ans a éclaté mardi à Hauterive (NE). L'un a été gravement blessé au dos, l'autre en décompensation a causé des dégâts. Les deux hommes ont été hospitalisés sans pronostic vital engagé.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
Une violente altercation entre deux Suisses de 20 et 31 ans a éclaté mardi à Hauterive (NE). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une violente altercation entre deux hommes, des Suisses de 20 et 31 ans, a éclaté mardi dans un immeuble à Hauterive (NE), l’un des protagonistes ayant été sérieusement blessé au dos par un objet tranchant. L’autre, en état de décompensation, a causé divers dommages.

A lire aussi
Une bagarre au couteau fait un jeune blessé grave à Fribourg
Deux hommes prennent la fuite
Une bagarre au couteau fait un jeune blessé grave à Fribourg
Une grosse bagarre éclate entre deux personnes à Prilly
Police et ambulances sur place
Une grosse bagarre éclate entre deux personnes à Prilly

Tous deux ont été hospitalisés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a indiqué mercredi la police neuchâteloise. Alertés et rapidement arrivés sur place, les gendarmes de police secours ont découvert deux personnes blessées, précise le communiqué.

L'individu en état de décompensation se trouvait dans la cour de l’immeuble, alors que l’autre s'était réfugié dans le local à vélos. Lors de sa crise, le premier a causé des dommages à des véhicules stationnés et bousculé une femme qui tentait de lui venir en aide.

Une opération nécessaire

Deux ambulances ont été mobilisées dans la foulée. L’homme blessé au dos a été opéré, tandis que l’autre a également été admis à l'hôpital pour traiter diverses blessures. Les deux individus sont domiciliés sur le littoral neuchâtelois.

L'affaire a nécessité l’intervention de trois patrouilles de gendarmerie, de la police judiciaire. Le procureur de service a été renseigné et diverses investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de l'altercation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus