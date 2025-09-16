DE
Chantier de la future déchetterie
Plus de 2000 objets archéologiques identifiés à Delémont

Des fouilles archéologiques à Delémont ont révélé plus de 2000 objets datant de 1050 à 650 avant J-C. Ces découvertes, incluant des poteries et des bijoux, témoignent d'une occupation domestique et de possibles échanges commerciaux avec l'Europe ancienne.
Publié: il y a 24 minutes
Les près de 2000 fragments de poterie retrouvés attestent du caractère domestique de l'occupation des lieux (photo d'illustration).
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les fouilles menées par la Section d'archéologie et de paléontologie du canton du Jura ont permis d'identifier plus de 2000 objets répartis dans une vingtaine de structures. Répartis sur une surface d'environ 600 m2 sur le chantier de la future déchetterie de Delémont, ils sont datés de 1050 à 650 avant J-C.

Les près de 2000 fragments de poterie retrouvés, auxquels s'ajoutent quelques fragments de parure (fibule en bronze, épingle en fer, bracelets en schiste bitumineux) attestent du caractère domestique de l'occupation des lieux, indique mardi le canton du Jura dans un communiqué.

Age du Bronze ou âge du Fer

Au vu des formes, des décors et de la technique de fabrication des récipients en céramique – montés à la main – les archéologues les apparentent à l’âge du Bronze final (1050-800 av. J.-C.), voire au premier âge du Fer (800-650 av. J.-C.).

Une étude plus poussée permettra de préciser leur datation et de définir leur fonction, mais aussi d’établir les premiers échanges commerciaux avec le reste de l’Europe, alors peu peuplée. Les fragments de bracelets en schiste bitumineux pourraient notamment provenir de la région du Dorset, dans le sud de l’Angleterre, où des carrières de ce matériau et des ateliers de fabrication de ce type de parure ont existé durant cette période.

La Confédération a reconnu l'importance du site et a participé financièrement aux fouilles. Les travaux d'investigations archéologiques vont se poursuivre. Les objets retrouvés, très fragiles en raison de leur ancienneté, vont tout d’abord être restaurés et consolidés avant d’être remontés puis étudiés.

