Opérations sous tension Les sauveteurs valaisans dégagent deux cordées par mauvais temps

Deux opérations de sauvetage périlleuses ont eu lieu samedi dans la vallée de Saas en Valais. Malgré des conditions météorologiques extrêmes, l'OCVS et Air Zermatt ont secouru six alpinistes bloqués sur le Lagginhorn et le Weissmies.

Publié: 18:40 heures