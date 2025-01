Une vaste intervention policière est en cours à la Bourdonnette, à Lausanne. Une personne retranchée serait impliquée, mobilisant des unités spéciales et semant l'inquiétude parmi les habitants.

La police municipale lausannoise confirme l'intervention en cours. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Depuis le début de l’après-midi, un déploiement policier d’envergure se déroule à la Bourdonnette, à Lausanne, rapporte «20 minutes». Selon des témoins, une personne menaçante pourrait être retranchée dans une tour du quartier.

Le quotidien cite un habitant décrivant «une cinquantaine de policiers prêts à intervenir» et affirme qu’on leur a demandé de rester chez eux. La police lausannoise confirme une intervention des groupes d'intervention de la Ville et du Canton, et les transports publics ont dévié leur trafic. Des rumeurs de coups de feu circulent dans le quartier, mais elles n’ont pas été confirmées par les autorités, indique nos confrères.

Selon les habitants, les versions diffèrent. Si certains parlent de coups de feu, un autre évoque à Blick une rumeur comme quoi l'individu retranché serait muni de grenades et menacerait de faire sauter le bâtiment.

Développement suit.