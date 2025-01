La victime a été découverte gisant dans un passage sous-voies de la gare de Lausanne, samedi 11 janvier. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Un drame s’est joué aux premières heures du samedi 11 janvier 2025 dans le passage sous-voies de la gare de Lausanne. Peu après 5h du matin, un homme a été retrouvé inanimé après une violente altercation. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime, un ressortissant nigérian âgé de 45 ans, est décédée au CHUV peu après son admission.

Les faits se seraient déroulés à la suite d’un différend familial. Sur place, les policiers ont interpellé un homme de 35 ans, également de nationalité nigériane, qui s’est avéré être le frère de la victime.

Gros déploiement de moyens

Les premières observations pointent vers une dispute qui aurait dégénéré, mais les circonstances précises restent encore à éclaircir. La procureure de service a ouvert une enquête pénale et confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté.

L’intervention a nécessité un important déploiement de moyens. Trois patrouilles de la police de Lausanne et quatre de la gendarmerie ont été dépêchées sur place. Des agents des entreprises Transsicura et Securitas, ainsi que des équipes médicales, dont une ambulance, le Service mobile urgences réanimation (SMUR) et un médecin légiste du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sont également intervenus.