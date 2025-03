«On a fait un carton plein!» La droite genevoise célèbre sa victoire aux municipales

Victoire pour la droite aux municipales genevoises. Les partis traditionnels et populistes progressent, citant les inquiétudes sur la sécurité et le pouvoir d'achat. Le PLR se réjouit d'augmenter ses élus dans les exécutifs et les Vert'libéraux et LJS s'établissent.