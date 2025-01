Genève n’a jamais autant délivré de permis frontaliers qu’en 2024

Le télétravail, mais aussi la flambée des prix de l'immobilier dans les Départements frontaliers poussent les travailleurs à s'installer de plus en plus loin. Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

En 2024, Genève a enregistré 24’835 nouveaux travailleurs transfrontaliers. Un record depuis le début de la statistique en 1989, note la «Tribune de Genève».

Selon l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), les hommes représentent 60% des nouveaux inscrits, et 61% appartiennent à la tranche des 20 à 34 ans. Si la majorité des détenteurs de permis G résident toujours en Haute-Savoie et dans l’Ain, une part croissante provient de régions plus éloignées.

Pas uniquement Français

Ils sont ainsi 132 à venir de Paris, rapporte le quotidien. Et même 1% à se déplacer depuis d'autres pays — l'Ocstat ne précisant pas lesquels.

Cette évolution reflète une mobilité accrue. En effet, les distances parcourues par les frontaliers travaillant en Suisse explosent. Entre 2010 et 2021, les trajets de plus de 50 km ont augmenté de 129% autour de Genève, notamment grâce au télétravail, et à cause des prix de l'immobilier.