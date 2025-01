Le PLR briguera un troisième mandat à la Municipalité de Lausanne lors des élections communales de 2026. En charge de l'économie et de la sécurité, il souhaite «poursuivre son service à la communauté».

L'élu PLR s'engage encore pour Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Pierre-Antoine Hilbrand, du parti libéral-radical (PLR) se présente pour la troisième fois à la Municipalité de Lausanne.Dans une interview publiée mardi par 24 heures, le PLR déclare aimer «toujours autant cette ville» où il siège depuis 2016. Son autre raison pour se déclarer maintenant est de «permettre au PLR d’organiser la désignation de ses candidats et candidates dans les délais adéquats».

Cheval de bataille: M3 et la classe moyenne

En vue des élections, Pierre-Antoine Hildbrand et son parti vont s'engager «sur deux sujets particulièrement importants. D’une part, le métro M3 pour lequel il faudra obtenir le financement du Canton. C’est déterminant pour Lausanne. D’autre part, la défense de la classe moyenne, en retrouvant un équilibre entre les gens qui travaillent et ceux qui sont assistés», souligne l'élu.

M. Hildbrand, 49 ans, est actuellement l'unique municipal de droite de l'Exécutif lausannois. Selon le PLR, «la plus grande difficulté est de rester collégial lorsque l’électorat de centre droit souhaiterait une rupture visible de la collégialité». Et de souligner que ses «objectifs comme directeur de la Sécurité et de l’Economie» ne lui «semblent pas marqués par une inféodation à la majorité».

Alors que les prochaines élections communales vaudoises sont programmées en mars 2026, la socialiste Florence Germond et le popiste David Payot ont d'ores et déjà annoncé leur départ. Depuis plusieurs années, l'Exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR).

Deux nouveaux au Grand conseil vaudois

Par ailleurs, deux nouveaux députés ont fait leur entrée mardi au Grand Conseil vaudois. Le socialiste yverdonnois Stéphane Balet, 57 ans, retrouve son siège, perdu lors des dernières élections. Il succède à son camarade Cédric Roten. Le vice-président des Verts vaudois et conseiller communal de Mies, Jean-Valentin de Saussure, 24 ans, remplace, lui, son collègue de parti Pierre Wahlen.

Les deux députés, élus en remplacement de leurs collègues démissionnaires, ont été assermentés en début d'après-midi par le président du Parlement Jean-François Thuillard. Cédric Roten et Pierre Wahlen ont annoncé leur départ en décembre. Le premier parce qu'il prend la direction de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), le second pour se concentrer sur ses activités à la Municipalité de Nyon (environnement et services industriels).