Trois hommes arrêtés après avoir agressé un jeune chez lui

Trois hommes cagoulés ont agressé un jeune à son domicile mercredi soir à Neuchâtel avant de fuir avec un butin. Identifiés grâce à un véhicule suspect, ils ont été arrêtés peu après par la police.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois hommes ont agressé un jeune homme à son domicile mercredi soir à Neuchâtel et ont pris la fuite avec un butin. Les auteurs présumés ont été interpellés peu après, a indiqué la police neuchâteloise jeudi. Des témoins ont alerté la police mercredi vers 21h45 après avoir entendu ce qui semblait être un coup de feu dans un immeuble de la ville de Neuchâtel.

Selon les premiers éléments de l'enquête, trois individus casqués et cagoulés ont agressé un homme d'une vingtaine d'années à son domicile. Après l'avoir violenté et frappé, ils se sont enfuis avec un butin dont la nature et la valeur restent à déterminer. Blessée, la victime a été conduite à l'hôpital pour des examens et a pu en sortir le soir même.

Instruction pénale ouverte

Vers 23h00, un véhicule signalé dans le cadre de cette affaire a été intercepté en ville de Neuchâtel. Les trois occupants ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux ressortissants suisses et d'un ressortissant syrien, tous âgés d'une vingtaine d'années, domiciliés dans le canton et connus des services de police.

Une instruction pénale a été ouverte. Les investigations suggèrent que les faits s'inscrivent dans un contexte de trafic de stupéfiants. Il n'a pas encore été établi si un coup de feu a effectivement été tiré.