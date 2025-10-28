Neuchâtel rend trois objets rituels à l'Afrique du Sud

La Ville de Neuchâtel a restitué mardi trois objets rituels à l'Afrique du Sud lors d'une cérémonie historique. Ce transfert de propriété marque l'aboutissement d'un processus entamé en 2016 et renforce la coopération culturelle entre les deux pays.

Buti Manamela, Ministre de l'Enseignement Superieur, et Nicole Baur, conseillère communale, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Neuchâtel a remis de manière volontaire mardi à l'Afrique du Sud trois objets à vocation symbolique et religieuse. Ce transfert de propriété, considéré comme un événement «historique», a été signé lors d'une cérémonie en présence de représentants des autorités sud-africaines.

«C'est un moment inédit à portée symbolique particulière (... ). Ce retour volontaire est une démarche unique pour les Neuchâtelois et les partenaires sud-africains», a déclaré Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale neuchâteloise en charge de la culture.

Cette remise constitue l'aboutissement d'un processus entamé en 2016. Ces objets, conservés depuis plus d'un siècle au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), sont un «patrimoine vivant qui doit retrouver ses racines», a ajouté la conseillère communale. Cette restitution faite suite à plusieurs années de rencontres et de discussions entre les héritiers de la famille royale Nkuna, la South African Heritage Resources Agency (SAHRA), les musées nationaux Ditsong et le Ministère sud-africain de l’éducation supérieure et de la formation.

Nouvel accord de coopération

La donation, effectuée sous forme de transfert de propriété de droit suisse, a été signée par Nicole Baur, présidente de la Ville et des représentants de la SAHRA. L'ambassadeur sud-africain Abel Mxolisi Shilubane, descendant de la famille royale Shiluvana, a remercié les autorités neuchâteloises et a salué ce geste. «Si cela peut être fait, c'est la fin des guerres sur terre», a-t-il déclaré en anglais.

A cette occasion, un nouvel accord de coopération a aussi été signé entre les musées nationaux Ditsong de Pretoria et le MEN. Cette collaboration servira à faciliter et renforcer les échanges scientifiques et les collaborations culturelles entre les institutions sud-africaines et suisses ainsi qu'avec la région du Limpopo.

Un missionnaire neuchâtelois Henri-Alexandre Junod avait acheté plusieurs objets utilisés lors de cérémonies à vocation rituelle, spirituelle, voire thérapeutique, au régent de la famille royale Nkuna, avec lequel il s'était lié d'amitié. Il les a ensuite ramenés à Neuchâtel.

Visite présidentielle

Julie Courcier Delafontaine a rendu hommage à Henri-Alexandre Junod, qui a contribué à faire connaître l'Afrique australe et à la naissance du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Ses descendants, dont son arrière-petit-fils, Grégoire Junod, était présent à la cérémonie.

Le jeu d'osselets divinatoires avec un panier, un os de pied de boeuf servant d'amulette et une canne de chef ne font plus partie de l'exposition permanente du musée depuis les années 1950.

Les artefacts voyageront avec la délégation sud-africaine. La présence de membres du gouvernement sud-africain en Suisse s'explique par la visite d'Etat du président sud-africain Cyril Ramaphosa mercredi à Berne, où il rencontrera la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.