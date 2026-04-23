Le siège de l'OFS à Neuchâtel a été évacué après une panne des systèmes de sécurité incendie. Plus de 300 employés travaillent à distance en attendant des réparations prévues d'ici début de semaine prochaine.

A Neuchâtel, l’OFS passe en télétravail pour cause de sécurité

A Neuchâtel, l’OFS passe en télétravail pour cause de sécurité

ATS Agence télégraphique suisse

Le personnel de l'Office fédéral de la statistique (OFS), à Neuchâtel, est en télétravail cette semaine. Les systèmes de sécurité du bâtiment contre l'incendie ne fonctionnent pas normalement. D'où une évacuation à titre de précaution.

Le problème a été constaté lors d'un contrôle de routine vendredi dernier, a indiqué jeudi à Keystone-ATS le service de presse de l'OFS, confirmant une information de la RTS donnée dans La Matinale. La vérification était destinée à s'assurer que tous les systèmes étaient opérationnels en cas d'incendie.

«Contrairement aux autres années, les alertes sonores, les portes coupe-feu automatiques et la signalisation lumineuse ne fonctionnaient pas», a précisé Xavier Studer, porte-parole de l'OFS, sur les ondes de chaîne de radio. L'office affirme avoir «rapidement» pris les mesures qui s'imposaient.

Restez à la maison

C'est pourquoi il a «immédiatement informé le personnel qu'il allait devoir rester à la maison pour des raisons de sécurité». L'évacuation par mesure de précaution, à la suite d'un problème d'alarme incendie dans un bâtiment abritant un service de la Confédération n'est pas «commun», constate la RTS sur son site.

Aux yeux de Xavier Studer, l'origine de la panne, connue depuis mardi, est due à l'arrêt d'un «élément électronique» contrôlant les systèmes de sécurité incendie. «Nous sommes toujours à la recherche de la pièce de rechange pour pouvoir régler le problème», indique encore le porte-parole.

Un peu plus de 300 collaborateurs de l'OFS sont concernés par le «dérangement» passager. Selon ce dernier, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine au plus tard.