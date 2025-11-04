Neuchâtel approuve 122 millions pour l'entretien des routes

Le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé mardi des crédits de 122 millions de francs pour moderniser les centres d'entretien routier. Le projet vise à réduire le nombre de sites de seize à six, dont trois seront mixtes canton-Confédération.

Laurent Favre, conseiller d'Etat de Neuchâtel, le 14 septembre 2023 à La Chaux-de-Fonds. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi quatre crédits visant à assainir, agrandir ou construire des centres d'entretien des routes pour un total de 122 millions de francs. Sur cette somme, 56 millions sont à charge du canton et le reste pris en charge par la Confédération.

«Le canton possède actuellement seize sites, qui ont entre 30 et 50 ans. Ces centres vétustes ne sont plus adaptés à l'entretien du réseau routier neuchâtelois et sont insécures pour le personnel», a déclaré Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge du développement territorial.

Le canton va passer de seize à six sites. «Nous avons joint nos objectifs avec la Confédération pour maximiser les synergies», a précisé le conseiller d'Etat. Sur les six sites, trois centres, soit ceux de La Chaux-de-Fonds, de Boudry et de Cressier, seront mixtes canton-Confédération.

Construction d'un site à La Chaux-de-Fonds

Les trois crédits ont été approuvés sans opposition. Le montant le plus important concerne une somme de près de 52 millions, dont près de 36,7 millions de francs à charge du canton, pour la construction d'un site aux Grandes-Crosettes à La Chaux-de-Fonds.

Trois centres cantonaux resteront encore en service. Ceux de Boudevilliers et de la Brévine ont fait l'objet d'une demande de crédit pour être assainis. Celle-ci a été approuvée par 91 oui, deux non des Vert-e-s et de 7 abstentions. Le site de Couvet sera assaini ultérieurement.