Venoge Festival: attention à l'arnaque aux faux billets!

Le festival vaudois débute le 13 août et se tient jusqu’à samedi soir. L’organisation met en garde contre les sites de revente non officiels.

Ne vous faites pas avoir

L'organisation du Venoge met en garde contre les billets revendus frauduleusement et à des prix astronomiques. Photo: DR

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le Venoge Festival fête ses 30 ans dès ce mercredi soir à Penthaz (VD) et jusqu’à samedi. A l’affiche: Mika, Sean Paul, Bigflo & Oli, Gazo, IAM, UB40, Eddy de Pretto ou encore Sheila.

Il reste des billets pour toutes les soirées, sauf samedi qui affiche complet. Ce soir-là, le public pourra voir Mika, IAM et Eddy de Pretto.

Gare aux faux billets

A quelques heures de l’ouverture, les organisateurs alertent sur les arnaques liées à la revente de billets. Ticketcorner est l’unique prestataire officiel. Des sites comme Alltickets, Viagogo, Stubhub-ch.ch ou Safetickets.net ne sont pas des revendeurs autorisés.

Le festival conseille de vérifier les prix et disponibilités directement sur venogefestival.ch, et rappelle que la liste des principaux sites frauduleux est disponible sur frc.ch/ticket. Pour une revente en toute sécurité, passez par la bourse d’échange officielle FanSale.ch.