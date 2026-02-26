DE
FR

Naturalisation annulée
Il ment sur ses antécédents et perd son passeport suisse

Naturalisé en 2016, un Neuchâtelois a perdu son passeport suisse après avoir dissimulé des infractions commises avant sa demande. Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation de sa naturalisation, révèle Arcinfo.
Publié: 13:28 heures
|
Dernière mise à jour: 13:39 heures
Un Neuchâtelois perd son passeport suisse après avoir dissimulé des infractions commises avant sa demande. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

L'administration peut vous ratrapper à tout moment. Un Neuchâtelois d'adoption l'a appris à ses dépends. Le quadragénaire a perdu son passeport suisse pour avoir dissimulé son passé, révèle Arcinfo

Arrivé en Suisse en 2003 en tant que requérant d'asile, il obtient son autorisation de séjour en 2009 puis son autorisation d'établissement en 2014. Il dépose ensuite sa demande de naturalisation en 2015 et s'engage à n'avoir commis aucun acte condamnable. Il est finalement naturalisé en 2016.

Le Tribunal fédéral tranche l'affaire

Seulement voilà: en 2020, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le condamne à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans pour des transferts d’argent entre la Suisse et l'étranger. L'intéressé reconnait avoir commis ces infractions, mais après 2016. Il affirme donc n'avoir rien dissimulé au Service cantonal de la Population pendant ses démarches de naturalisation. 

A lire aussi
Qui paie combien pour la naturalisation? Les disparités entre les cantons
Gratuit ici, très cher là-bas
Qui paie combien pour la naturalisation? Les disparités entre les cantons
Pourquoi certaines communes attirent beaucoup plus de demandes de naturalisation?
Des communes stratégiques
Les riches étrangers ont une astuce pour se faire naturaliser

Mais l'enquête contredit ses dires et prouve que les délits ont été commis dès 2013. Le Conseil d'Etat neuchâtelois annule donc sa naturalisation en septembre 2024. Le quadragénaire fait un premier recours auprès du Tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral (TF), mais rien n'y fait: le TF confirme définitivement l'annulation en janvier 2026. Il devra attendre deux ans pour faire une deuxième demande et espérer obtenir un nouveau passeport rouge à croix blanche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus