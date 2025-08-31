Publié: il y a 49 minutes

La 28e édition des Jardins musicaux a attiré 16'400 personnes dans quatre cantons suisses. Le festival a proposé 45 représentations variées, allant du classique au ciné-concert, impliquant 200 artistes sur quinze jours.

Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts. Photo: PWH

ATS Agence télégraphique suisse

La 28e édition des Jardins musicaux, organisée durant quinze jours dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Jura, a attiré 16'400 personnes, ont indiqué dimanche les organisateurs. Le festival proposait 45 représentations impliquant 200 artistes.

La musique sous toutes ses formes

Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts. Le public a notamment pu découvrir une nouvelle partition commandée au compositeur anglais Martin Pring pour le Mécano de la Générale de Buster Keaton. Cette musique accompagnera la nouvelle restauration du film qui sortira cet automne sur les écrans européens.