DE
FR

45 représentations, 200 artistes
Affluence record aux Jardins musicaux

La 28e édition des Jardins musicaux a attiré 16'400 personnes dans quatre cantons suisses. Le festival a proposé 45 représentations variées, allant du classique au ciné-concert, impliquant 200 artistes sur quinze jours.
Publié: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts.
Photo: PWH
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La 28e édition des Jardins musicaux, organisée durant quinze jours dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Jura, a attiré 16'400 personnes, ont indiqué dimanche les organisateurs. Le festival proposait 45 représentations impliquant 200 artistes.

A lire aussi
Le Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux
Riviera vaudoise
Le Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux
Le Neuchâtelois Loris Triolo, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles
Reportage
Après «The Voice», Netflix
Le Neuchâtelois Loris Triolo, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

La musique sous toutes ses formes

Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts. Le public a notamment pu découvrir une nouvelle partition commandée au compositeur anglais Martin Pring pour le Mécano de la Générale de Buster Keaton. Cette musique accompagnera la nouvelle restauration du film qui sortira cet automne sur les écrans européens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus