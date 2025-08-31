Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts.
Photo: PWH
ATS Agence télégraphique suisse
La 28e édition des Jardins musicaux, organisée durant quinze jours dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Jura, a attiré 16'400 personnes, ont indiqué dimanche les organisateurs. Le festival proposait 45 représentations impliquant 200 artistes.
Les représentations allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts. Le public a notamment pu découvrir une nouvelle partition commandée au compositeur anglais Martin Pring pour le Mécano de la Générale de Buster Keaton. Cette musique accompagnera la nouvelle restauration du film qui sortira cet automne sur les écrans européens.
